Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гуардиола: Все още имаме надежда за титлата

15 Март, 2026 09:59 488 1

  • манчестър сити-
  • джосеп гуардиола-
  • уест хам-
  • футбол-
  • висша лига

"Гражданите" изгубиха ценни точки в битката за титлата и отново изостават на 9 зад лидера Арсенал

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола не бе щастлив след равенството 1:1 с Уест Хам. "Гражданите" изгубиха ценни точки в битката за титлата и отново изостават на 9 зад лидера Арсенал. Въпреки всичко той не губи надежда, че тази разлика може да бъде стопена.

„Разбира се, че искахме трите точки, но Висшата лига е изключително трудна. Уест Хам се защитаваха много дълбоко и организирано. Дали все още вярваме? Да, все още имаме надежда за титлата. Математически всичко е възможно, но трябва да сме реалисти – изоставаме и не можем да си позволим повече грешки", започна Гуардиола.

Според него липсата на постоянство е един от големите проблеми на отбора му този сезон.

„Трябва да призная, че през този сезон ни липсва постоянството, което имахме в предишни години. В миналото печелехме такива мачове с лекота, но сега ни е по-трудно да пречупим съперника, когато се затвори. Липсва ни онзи ритъм в атака, който ни правеше безпощадни“, допълни испанецът.

Освен това той похвали и представянето на Уест Хам в този мач.

„Те свършиха невероятна работа. Поздравявам ги. Трудно е да намериш пространство, когато десет играчи са в наказателното поле. Опитахме всичко – през центъра, по фланговете, но днес топката просто не влезе втори път“, каза специалистът.

Все пак той обяви, че отборът му ще продължи да се бори за титлата до последната секунда.

„Ще се борим до последната секунда. Това е ДНК-то на този клуб. Сега трябва да се възстановим и да мислим за следващия мач. Налягането е върху нас, но ние обичаме това предизвикателство“, завърши Гуардиола.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МърсиСайд

    0 0 Отговор
    Tоя съвсем изгуби връзка с реалностите, с такава дървена кратуна няма друг треньор

    10:54 15.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове