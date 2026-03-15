Андреа Кими Антонели върна Италия на върха във Формула 1 след триумф в Китай

Почти 20 години след последната италианска победа във Формула 1, Андреа Кими Антонели върна своята родина на най-високото стъпало на подиума в световния шампионат, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Китай.

Пилотът на Mercedes стартира от полпозишъна и очаквано загуби лидерството си в началото, когато беше изпреварен от пилотите на Ferrari Люис Хамилтън и Шарл Леклер, които направиха светкавични потегляния. Антонели обаче си върна второто място във втория завой, а след това изпревари и Хамилтън преди края на втората обиколка.

След като поведе Антонели показа железни нерви в челото, справи се с един рестарт след кола на сигурност още преди средата на дистанцията и напълно заслужено стигна до своята първа победа във Формула 1. На финала италианецът триумфира с аванс от 5.5 секунди пред съотборника си в Mercedes Джордж Ръсел, който загуби много време зад пилотите на Ferrari след рестарта на състезанието и това реално му коства шанса да се бори за победата в Шанхай.

На третата позиция финишира Хамилтън, който най-накрая завоюва своя първи подиум в състезание като пилот на Ferrari. Седемкратният шампион трябваше да се бори със зъби и нокти за третото място, тъй като той и съотборникът му Леклер проведоха няколко страхотни дуела днес, но в крайна сметка предимството след всички тях беше на страната на Хамилтън.

За Леклер остана четвъртата позиция днес, а пети завърши Оливър Беарман, който направи отлично състезание за Haas. Пети се класира Пиер Гасли с Алпин, а зад него зоната на точките оформиха Лиам Лоусън, Исак Хаджар, Карлос Сайнц и Франко Колапинто. До финала в Китай днес стигнаха още Нико Хюлкенберг, Арвид Линдблад, Валтери Ботас, Серхио Перес и Естебан Окон, а карирания флаг не видяха Макс Верстапен, Фернандо Алонсо, Ланс Строл, Оскар Пиастри, Ландо Норис, Габриел Бортолето и Алекс Албон. Последните четирима от тях дори не стартираха заради различни технически проблеми, които ги сполетяха в минутите преди началото.

В генералното класиране лидер след първите два кръга за сезона с актив от 51 точки е Ръсел, който води с четири пред днешния победител Антонели. Трети на 17 пункта зад лидера е Леклер, който има преднина от само точка пред своя съотборник във Ferrari Хамилтън.

При конструкторите след двете си двойни победи в Австралия и Китай Mercedes оглавява подреждането с общо 98 точки и аванс от 31 пред Ferrari. Тройката с изоставане от цели 80 пункта, въпреки че изобщо не участваха днес, оформят действащите двукратни шампиони от Макларън.

Сезон 2026 във Формула 1 ще продължи след две седмици с надпреварата за Гран При на Япония от легендарната „Сузука“.