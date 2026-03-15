Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Андреа Кими Антонели върна Италия на върха във Формула 1 след триумф в Китай

15 Март, 2026 10:43 422 1

  • формула 1-
  • андреа кими антонели-
  • гранд при на китай-
  • футбол

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Почти 20 години след последната италианска победа във Формула 1, Андреа Кими Антонели върна своята родина на най-високото стъпало на подиума в световния шампионат, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Китай.

Пилотът на Mercedes стартира от полпозишъна и очаквано загуби лидерството си в началото, когато беше изпреварен от пилотите на Ferrari Люис Хамилтън и Шарл Леклер, които направиха светкавични потегляния. Антонели обаче си върна второто място във втория завой, а след това изпревари и Хамилтън преди края на втората обиколка.

След като поведе Антонели показа железни нерви в челото, справи се с един рестарт след кола на сигурност още преди средата на дистанцията и напълно заслужено стигна до своята първа победа във Формула 1. На финала италианецът триумфира с аванс от 5.5 секунди пред съотборника си в Mercedes Джордж Ръсел, който загуби много време зад пилотите на Ferrari след рестарта на състезанието и това реално му коства шанса да се бори за победата в Шанхай.

На третата позиция финишира Хамилтън, който най-накрая завоюва своя първи подиум в състезание като пилот на Ferrari. Седемкратният шампион трябваше да се бори със зъби и нокти за третото място, тъй като той и съотборникът му Леклер проведоха няколко страхотни дуела днес, но в крайна сметка предимството след всички тях беше на страната на Хамилтън.

За Леклер остана четвъртата позиция днес, а пети завърши Оливър Беарман, който направи отлично състезание за Haas. Пети се класира Пиер Гасли с Алпин, а зад него зоната на точките оформиха Лиам Лоусън, Исак Хаджар, Карлос Сайнц и Франко Колапинто. До финала в Китай днес стигнаха още Нико Хюлкенберг, Арвид Линдблад, Валтери Ботас, Серхио Перес и Естебан Окон, а карирания флаг не видяха Макс Верстапен, Фернандо Алонсо, Ланс Строл, Оскар Пиастри, Ландо Норис, Габриел Бортолето и Алекс Албон. Последните четирима от тях дори не стартираха заради различни технически проблеми, които ги сполетяха в минутите преди началото.

В генералното класиране лидер след първите два кръга за сезона с актив от 51 точки е Ръсел, който води с четири пред днешния победител Антонели. Трети на 17 пункта зад лидера е Леклер, който има преднина от само точка пред своя съотборник във Ferrari Хамилтън.

При конструкторите след двете си двойни победи в Австралия и Китай Mercedes оглавява подреждането с общо 98 точки и аванс от 31 пред Ferrari. Тройката с изоставане от цели 80 пункта, въпреки че изобщо не участваха днес, оформят действащите двукратни шампиони от Макларън.

Сезон 2026 във Формула 1 ще продължи след две седмици с надпреварата за Гран При на Япония от легендарната „Сузука“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 WRC шафьор

    0 0 Отговор
    Жалко за коньовете, отново. Вечните втори, така и не се научиха, че за да си първи във Ф1 е важна политиката с мФИА!

    11:01 15.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове