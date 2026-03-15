Любопитна ситуация с новото попълнение на Левски

15 Март, 2026 13:01 812 0

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Румъния признаха, че са изненадани от трансфера на хърватския нападател Марко Дуганджич в Левски. Собственикът на един от бившите му отбори - Ботошани, дори обяви тарана за „брилянтен футболист, за когото вратите на клуба винаги са отворени.“

„Брилянтно хлапе. Дуганджич беше непознат, преди да дойде при мен. Нашият треньор го гледа в няколко мача, беше отбелязал само 2 гола за 2 години. Аз го доведох, а той си намери мястото тук. Получи доверие, отбеляза първите си голове и стана различен футболист“, казва Валериу Евтиме пред digisport.

Изданието припомня, че в края на миналата година Евтиме е провел предварителни разговори с Дуганджич отново да облече екипа на Ботошани. „Той е топ нападател за отбори в Румъния и за Ботошани. Но той е футболист, който трябва да се бори за титлата, а не за изпадане. Ще видим какво ще се случи“, каза тогава Валериу Евтиме.

Сайтът цитира и самият футболист, който обяснява защо е предпочел офертата на Левски пред тези на Ботошани, Сараево и Осиек. „Знам, че Левски е най-големият клуб в България и един от най-големите на Балканите. Те имат много трофеи, много мачове в Европа. Много съм щастлив, че съм в Левски. С Кристиан Димитров сме добри приятели. Спечелихме заедно титлата на Румъния. Той е невероятен човек и много добър играч“, каза Марко Дуганджич.

Новият нападател на Левски бързо беше картотекиран и може да дебютира още днес срещу Берое в Стара Загора. Мачът от 26-ия кръг на efbet Лига е от 17:00 часа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

