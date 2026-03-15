Над 3000 зрители на дерби мач във Втора лига

Етър постигна втора победа за сезона над Локомотив (Горна Оряховица) в Северното дерби, надделяйки с 2:1 пред повече от 3000 зрители на стадион "Ивайло". В мач с много заряд и в здрава битка двата отбора си размениха по едно полувреме, но „болярите“ направиха пълен обрат.

В часовете преди мача феновете на донакините направиха шествие от центъра до стадион „Ивайло“. Срещата започна с изпълнение на химна на България от младата певица Теодора Стоянова. Агитката пък издигна огромен плакат „35 години шампиони“.

Горнооряховци изненадаха домакините преди почивката, като печелеха борбата за първа топка и дори имаха териториален превес, а и не допускаха пробиви по фланговете. Положенията пред вратите не бяха много. В 21-ата минута Милен Савов завърши опасна атака с удар над вратата. Етър имаше чиста възможност в 28-ата, когато Атанас Атанасов центрира и Тома Ушагелов стреля опасно с глава, но Венци Димитров спаси. След центриране от корнер Мартин Николов стреля над гредата, а после Стивън Стоянчов бе изведен на позиция, но шутира неточно.

Локомотив поведе в добавеното време, когато далечен остър удар на Теодор Райков изненада вратаря Никола Виденов – 0:1. „Болярите“ обаче бързо върнаха гола след почивката. В 50-ата минута Николов центрира от корнер и капитанът Георги Александров с глава завъртя топката в мрежата – 1:1.

Футболистите на Иван Иванов започнаха да налагат волята си и засилиха атаките. В 57-ата минута Стелиян Добрев стреля опасно от малък ъгъл, но Димитров изби. Веднага след това Тома Ушагелов прати топката на сантиметри над гредата. Колкото повече времето напредваше, гостите губеха физически сили и започнаха откровено да играят за спасяване на точката. В 79-ата минута Георги Иванов се измъкна в чиста позиция, но се забави и топката му бе избита в корнер. Смените на Иван Иванов допълнително освежиха играта и така се стигна до 88-ата минута, когато Стефан Трайков центрира отдясно и Ивайло Марков прати топката в мрежата за 2:1, а трибуните изригнаха.

След успеха Етър е на шестото място с 29 точки, а Локомотив (ГО) има 26 и заема 11-ата позиция.

Съставът на Етър: Никола Виденов, Анастас Пемперски, Георги Александров, Мартин Николов, Атанас Атанасов (77 Християн Цветков), Виктор Василев, Стелиян Добрев (72 Георги Иванов), Ивайло Марков, Росен Иванов (46 Стефан Трайков), Стивън Стоянчов (87 Петър Петров), Тома Ушагелов (72 Кристиян Величков).

ВТОРА ЛИГА, 24 КРЪГ

Oт 14 март (събота)

ФК Севлиево - Янтра (Габрово) 1:0

1:0 Петко Ганев (19)

Спортист (Своге) - Миньор (Перник) 0:4

0:1 Михаел Орачев (20), 0:2 Михаел Орачев (42), 0:3 Преслав Йорданов (50-дузпа), 0:4 Валентин Петров (55)

Беласица (Петрич) - Дунав (Русе) 1:2

0:1 Кристиян Бойчев (19), 1:1 Антон Карачанаков (59), 1:2 Билал Салах (90)

Етър (Велико Търново) - Локомотив (Горна Оряховица) 2:1

0:1 Теодор Райков (45+2), 1:1 Георги Александров (50), 2:1 Ивайло Марков (88)

Хебър (Пазарджик) - Спартак (Плевен) 0:3

0:1 Шола Аделани (5), 0:2 Яни Пехливанов (63), 0:3 Александър Кожухаров (67)

15 март (неделя), 12:00 часа

Пирин (Благоевград) - Вихрен (Сандански) Диема Спорт

15 март (неделя), 15:30 часа

Лудогорец II - Фратрия (Варна)

Черноморец (Бургас) - ЦСКА II

Марек (Дупница) - почива