Без Меси Интер Маями се занули срещу Шарлът

15 Март, 2026 12:29 362 0

Павел Ковачев

Интер Маями изпита сериозни затруднения в атака в мача, в който не можеше да разчита на голямата си звезда и капитан Лионел Меси. Тимът от Флорида завърши 0:0 при визитата си на Шарлът в среща от четвъртия кръг на редовния сезон на МЛС.

Аржентинският капитан, както и още няколко ключови футболисти, бяха оставени да почиват по решение на наставника Хавиер Масчерано, което логично се отрази на представянето на отбора. От големите звезди стартираха единствено Луис Суарес и Серхио Регилон.

Въпреки че двубоят приключи без попадения, феновете на трибуните не станаха свидетели на скучна среща. И двата състава създадоха немалко опасности пред противниковите врати, но липсваше точността в последната фаза, за да бъде материализирано някое от положенията.

В крайна сметка равенството изглеждаше закономерно развитие на събитията на терена. С точката Интер Маями се намира на третата позиция в Източната конференция със седем пункта, докато Шарлът заема шесто място с пет.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

