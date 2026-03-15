Ландо Норис разкри защо McLaren не стартираха в Китай

Ландо Норис коментира пред Sky Sports техническия провал, който го извади от надпреварата още преди старта: „Просто е разочароващо. Проблемът е в задвижващата система. Момчетата се постараха много да оправим всичко, но не успяха.

Разочарован съм – това е първият ми старт във Формула 1, който пропускам. Трудно е за преглъщане, но такъв е животът понякога.“

Пилотът на McLaren трябваше да потегли от трета редица, но повредата в болида му не позволи на тима да го изведе на решетката за началото на Гран при на Китай.