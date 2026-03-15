Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Ландо Норис разкри защо McLaren не стартираха в Китай

15 Март, 2026 10:30 588 0

  • ландо норис-
  • гран при на китай-
  • mclaren-
  • формула 1-
  • спорт

Разочарован съм – това е първият ми старт във Формула 1, който пропускам

Ландо Норис разкри защо McLaren не стартираха в Китай - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ландо Норис коментира пред Sky Sports техническия провал, който го извади от надпреварата още преди старта: „Просто е разочароващо. Проблемът е в задвижващата система. Момчетата се постараха много да оправим всичко, но не успяха.

Разочарован съм – това е първият ми старт във Формула 1, който пропускам. Трудно е за преглъщане, но такъв е животът понякога.“

Пилотът на McLaren трябваше да потегли от трета редица, но повредата в болида му не позволи на тима да го изведе на решетката за началото на Гран при на Китай.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове