Александър Везенков с престижна номинация от ФИБА – подкрепете българската баскетболна звезда!

Александър Везенков с престижна номинация от ФИБА – подкрепете българската баскетболна звезда!

22 Декември, 2025 22:54 287 0

В драматичния двубой, изигран през февруари в „Арена Ботевград“, българският национал наниза цели 40 точки срещу Швеция

Александър Везенков с престижна номинация от ФИБА – подкрепете българската баскетболна звезда! - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският баскетболен ас Александър Везенков отново изгря на европейската сцена, след като Международната баскетболна федерация (ФИБА) го включи сред претендентите за най-запомнящото се индивидуално представяне на 2025 година.

Признанието идва след феноменалния му мач срещу Швеция, който се превърна в истински спектакъл за феновете на играта. Везенков, който носи екипа на гръцкия гранд Олимпиакос, впечатли всички с изключителната си игра по време на квалификациите за Евробаскет 2025.

В драматичния двубой, изигран през февруари в „Арена Ботевград“, българският национал наниза цели 40 точки, грабна 18 борби, раздаде 4 асистенции и открадна 2 топки за 44 минути на паркета. Със забележителна ефективност – 7/11 при стрелба от средно разстояние, 6/14 от тройката и безпогрешен от фаул линията (8/8), Везенков изведе България до победа с 81:77 след продължение. Този впечатляващ принос му донесе коефициент на полезно действие от 49 – резултат, който рядко се среща дори на най-високо ниво.

Другите претенденти са Лука Дончич, Янис Адетокунбо, Никола Йокич, Марио Хезоня, Симоне Фонтекио, Алперен Шенгун, Силвен Франсиско, Никола Вучевич и Кристапс Порзингис.

Всеки фен има възможност да подкрепи Александър Везенков и да помогне неговото изключително представяне срещу Швеция да бъде избрано за номер едно на 2025 година - ТУК !


