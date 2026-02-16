Новини
Гран при на Барселона остава част от Формула 1 до 2032 година – трасето ще се редува с Белгия

16 Февруари, 2026 20:28

Тази промяна е част от стратегията за по-голямо разнообразие и динамика в календара

Гран при на Барселона остава част от Формула 1 до 2032 година – трасето ще се редува с Белгия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона ще продължи да бъде домакин на едно от най-очакваните състезания във Формула 1, след като бе подписан нов договор, гарантиращ присъствието на испанската писта в календара на световния шампионат до 2032 година. Това потвърдиха официално от ръководството на Формула 1, цитирани от испанското издание El Periodico.

Според новите условия, легендарното трасе „Каталуния“ ще приема Гран при на Испания през 2028, 2030 и 2032 година. Така Барселона ще се редува с класическото състезание на пистата „Спа-Франкоршамп“ в Белгия, като двете надпревари ще се провеждат през година.

Тази промяна е част от стратегията на Формула 1 за по-голямо разнообразие и динамика в календара, като същевременно се запазва традицията и страстта на феновете към емблематичните трасета.

Решението идва на фона на засиления интерес към спорта и желанието на организаторите да предоставят на зрителите още по-вълнуващи и непредсказуеми състезания.


