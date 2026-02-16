Български футболен ръководител с престижна роля в Шампионската лига

Ивета Банкова, която оглавява Международния отдел на Българския футболен съюз, получи изключително признание – тя ще бъде делегат на УЕФА по време на ключовия плейоф в Шампионската лига между гръцкия гранд Олимпиакос (Пирея) и германския Байер Леверкузен.

Сблъсъкът, който обещава да бъде истински футболен спектакъл, ще се проведе тази сряда от 22:00 часа на легендарния стадион „Караискакис“ в Пирея. Залогът е огромен – победителят ще си осигури място на осминафиналите, където ще се изправи срещу един от европейските колоси – Байерн Мюнхен или Арсенал (Лондон).

Назначението на Банкова е поредното доказателство за доверието, което УЕФА гласува на българските футболни специалисти. Тя ще има отговорната задача да следи за спазването на всички регламенти и стандарти по време на двубоя, което е признание за нейния професионализъм и опит на най-високо европейско ниво.