Новини
Спорт »
Световен футбол »
Български футболен ръководител с престижна роля в Шампионската лига

Български футболен ръководител с престижна роля в Шампионската лига

16 Февруари, 2026 20:50 477 0

  • ивета банкова-
  • международния отдел-
  • българския футболен съюз-
  • делегат-
  • уефа-
  • шампионската лига-
  • олимпиакос-
  • байер леверкузен-
  • бфс

Ивета Банкова ще бъде делегат на УЕФА по време на ключов плейоф в Шампионската лига

Български футболен ръководител с престижна роля в Шампионската лига - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ивета Банкова, която оглавява Международния отдел на Българския футболен съюз, получи изключително признание – тя ще бъде делегат на УЕФА по време на ключовия плейоф в Шампионската лига между гръцкия гранд Олимпиакос (Пирея) и германския Байер Леверкузен.

Сблъсъкът, който обещава да бъде истински футболен спектакъл, ще се проведе тази сряда от 22:00 часа на легендарния стадион „Караискакис“ в Пирея. Залогът е огромен – победителят ще си осигури място на осминафиналите, където ще се изправи срещу един от европейските колоси – Байерн Мюнхен или Арсенал (Лондон).

Назначението на Банкова е поредното доказателство за доверието, което УЕФА гласува на българските футболни специалисти. Тя ще има отговорната задача да следи за спазването на всички регламенти и стандарти по време на двубоя, което е признание за нейния професионализъм и опит на най-високо европейско ниво.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове