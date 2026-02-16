Лора Христова покори върха: Българската биатлонистка с най-прецизен мерник на Олимпиадата

Младата надежда на родния биатлон Лора Христова отново изуми света, след като оглави класацията по точност на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026. Само на 22 години, Христова вече се превърна в сензация, след като спечели бронзов медал в индивидуалния старт на 15 километра на 11 февруари, а сега добави още едно впечатляващо постижение към своята колекция.

С невероятна концентрация и хладнокръвие, Лора демонстрира безупречна стрелба, като порази 49 от 50 мишени – резултат, който я изстреля на първо място сред всички биатлонистки в индивидуалните дисциплини. С впечатляващите 98% успеваемост, българката остави зад себе си дори германската фаворитка Ванеса Фойт, която успя да улучи 48 от 50 мишени. На трето място в престижната класация се нареди олимпийската шампионка в спринта Марен Киркайде от Норвегия, която допусна три грешки.

Постижението на Лора Христова не само затвърждава позицията ѝ сред елита на световния биатлон, но и вдъхва нова надежда и гордост на българските спортни фенове. Със своята изключителна прецизност и борбен дух, тя се превърна в символ на успеха и вдъхновение за младите спортисти у нас.