Лора Христова покори върха: Българската биатлонистка с най-прецизен мерник на Олимпиадата
  Тема: Зимни олимпийски игри

Лора Христова покори върха: Българската биатлонистка с най-прецизен мерник на Олимпиадата

16 Февруари, 2026 21:26 1 313 4

Родната биатлонистка до момента порази 49 от общо 50 мишени

Лора Христова покори върха: Българската биатлонистка с най-прецизен мерник на Олимпиадата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младата надежда на родния биатлон Лора Христова отново изуми света, след като оглави класацията по точност на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026. Само на 22 години, Христова вече се превърна в сензация, след като спечели бронзов медал в индивидуалния старт на 15 километра на 11 февруари, а сега добави още едно впечатляващо постижение към своята колекция.

С невероятна концентрация и хладнокръвие, Лора демонстрира безупречна стрелба, като порази 49 от 50 мишени – резултат, който я изстреля на първо място сред всички биатлонистки в индивидуалните дисциплини. С впечатляващите 98% успеваемост, българката остави зад себе си дори германската фаворитка Ванеса Фойт, която успя да улучи 48 от 50 мишени. На трето място в престижната класация се нареди олимпийската шампионка в спринта Марен Киркайде от Норвегия, която допусна три грешки.

Постижението на Лора Христова не само затвърждава позицията ѝ сред елита на световния биатлон, но и вдъхва нова надежда и гордост на българските спортни фенове. Със своята изключителна прецизност и борбен дух, тя се превърна в символ на успеха и вдъхновение за младите спортисти у нас.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    1 16 Отговор
    Улучила е по случайност. Аз така по случайност утрепах двама на границата с калашника. За единия ми дадоха 10 дена отпуск, а за другия ВЕФ. ВЕФа го прибра старшината и ми го даде на уволнението.

    Коментиран от #4

    21:35 16.02.2026

  • 2 тренер

    7 1 Отговор
    Явно има талант в стрелбата! 👍Да вземе да тренира някоя дисциплина с пушка и да отива и на летните олимпийски игри😉

    21:52 16.02.2026

  • 3 Полковник Шкембеков

    3 0 Отговор
    Арна момата, става за граничарка

    22:05 16.02.2026

  • 4 Циник

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Да беше утрепал и старшината и щеше цяла служба Програма Хоризонт да слушаш, язък! А за момичето, да, да отива и на лятната Олимпиада. Стрелбата си е стрелба, явно я умее.

    22:23 16.02.2026

