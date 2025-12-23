Джевад Ел Джемили – от катарската пустош към мечтата за завръщане в Левски

Бившият полузащитник на Левски - Джевад Ел Джемили преживява истински кошмар в Катар, след като през лятото напусна „Герена“ с надежда за ново начало. Вместо бляскава кариера в Ал Шахиния, мароканецът се оказа в отбор, който буксува на дъното на местната лига – само една победа в 12 срещи и мрачно последно място в класирането.

Въпреки че Джемили неизменно попада сред титулярите и записва минути във всеки двубой, статистиката му е повече от разочароваща – нито един гол, нито асистенция. Очевидно, пустинният въздух не носи вдъхновение на халфа, който все по-често поглежда с носталгия към синята фланелка.

По информация на „Мач Телеграф“, Джемили вече два пъти е търсил контакт с ръководството на Левски, надявайки се на втори шанс в клуба. И двата пъти обаче вратата е останала затворена – треньорът Хулио Веласкес категорично е отказал да обсъжда евентуално завръщане на мароканеца. Причината – дълбоко разочарование от поведението на футболиста в последните му дни на „Герена“.

Припомняме, че именно Веласкес не позволи на ръководството да „замрази“ Джемили, след като той отказа да поднови договора си. Въпреки това, халфът напусна клуба със скандал, придружен от остра декларация, в която хвърли вината за раздялата върху „сините“.