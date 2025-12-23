Дани Младенов: Доволен съм от Левски, отдавна не е имал толкова силен отбор

Бившият футболист на Левски Даниел Младенов коментира пред „Мач Телеграф“ представянето на „сините“ през есента. Той взе отношение още и за жребия за 1/4-финалите на турнира Sesame Купа на България, където столичани ще се сблъскат с Лудогорец в Разград.

„Доволен съм от това, което Левски показва през есента. Първи сме в класирането и това е много радващо. Играта е силна и според мен толкова добър отбор Левски не е имал от много години. Може би от около 15 вече не сме виждали толкова силен отбор, който да атакува и да притиска от първата до последната секунда всеки противник. Личи си, че противниците ни се чудят как да загубят с по-малък резултат. Да, имаше и някои грешки, но без тях не може. Срещу Славия се направиха много промени, но аз го отдавам на това, че Веласкес искаше да даде шанс на всички“, коментира той.

„Това е нормално, за да се знае на кой може да разчита. Трябваше в игрова обстановка да даде шанс и на другите момчета, които не взимат толкова участие в мачовете“, започна той. „Левски играеше с настроение и съм на мнение, че ако то се запази, ще успеем да отстраним Лудогорец за Купата на България и имаме големи шансове да спечелим Суперкупата. Ако се запази тази игра, която демонстрират през есента, имаме огромни шансове да ги елиминираме и да гоним титлата. Това е напълно възможно. Да, приоритет е титлата, но ако всичко е нормално и има една добра резервна скамейка, може да се борят и за Купата. При всички положения трябва да се вземат още нови попълнения. Най-вече, за да се вдигне конкуренцията. Дори да се сбърка с някой трансфер, е редно да се вземат един или двама нови. Според мен бековете правят голяма разлика. Тази позиция е много важна в съвременния футбол. Ако успеем да ги задържим и вземем още някой футболист, който да притежава бързина и експлозивност, ще е страхотно. Много е важно, че Левски се води от добър специалист. Веласкес има визия за играта. Доволен съм от това, което той прави в отбора“, каза още Даниел Младенов.