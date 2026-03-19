Бивш номер 1 в света с критики Винъс Уилямс

След завръщането на Винъс Уилямс в професионалния тур се появиха множество въпроси. Един от най-важните, който е обект на редица коментари е фактът, че Уилямс получава „уайлд кард“ директно за основната схема на всяка една надпревара. Това сериозно започна да буди недоволство сред по-младите тенисистки, а различни анализатори, които следят случващото се призоваха за промени.

Поредният, който изказа мнението си по темата бе бившият световен номер 1, Евгени Кафелников. Руснакът смята, че бившата номер 1 и 7-кратна шампионка от „Шлема“ заслужава уважение за всичко, което е постигнала в кариерата си, но категорично призова за промени при получаването на „уайлд кард“.

„Смятам, че Винъс е показала какво може през годините и на какво е способна. Никой не отрича нейните постижения, но е важно да се мисли за бъдещето. Не е редно и не бива тя постоянно да получава Уайлд кард за всеки един турнир, само защото е Винъс Уилямс. Подобна практика е несправедлива и по този начин се постъпва нечестно спрямо останалите. Уайлд кард категорично трябва да се дава на млади тенисистки, момичета, които има какво да покажат. С цялото ми уважение към Уилямс, 16, 17 или 18-годишни тенисистки определено могат да дадат много повече и са бъдещето на нашия спорт. Дано някои хора се замислят и помислят по темата,“ каза Кафелников.