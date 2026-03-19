Новини
Спорт »
Тенис »
Бивш номер 1 в света с критики Винъс Уилямс

19 Март, 2026 17:15 390 0

  • винъс уилямс-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • евгени кафелников-
  • уайлд кард

Бивш номер 1 в света с критики Винъс Уилямс - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След завръщането на Винъс Уилямс в професионалния тур се появиха множество въпроси. Един от най-важните, който е обект на редица коментари е фактът, че Уилямс получава „уайлд кард“ директно за основната схема на всяка една надпревара. Това сериозно започна да буди недоволство сред по-младите тенисистки, а различни анализатори, които следят случващото се призоваха за промени.

Поредният, който изказа мнението си по темата бе бившият световен номер 1, Евгени Кафелников. Руснакът смята, че бившата номер 1 и 7-кратна шампионка от „Шлема“ заслужава уважение за всичко, което е постигнала в кариерата си, но категорично призова за промени при получаването на „уайлд кард“.

„Смятам, че Винъс е показала какво може през годините и на какво е способна. Никой не отрича нейните постижения, но е важно да се мисли за бъдещето. Не е редно и не бива тя постоянно да получава Уайлд кард за всеки един турнир, само защото е Винъс Уилямс. Подобна практика е несправедлива и по този начин се постъпва нечестно спрямо останалите. Уайлд кард категорично трябва да се дава на млади тенисистки, момичета, които има какво да покажат. С цялото ми уважение към Уилямс, 16, 17 или 18-годишни тенисистки определено могат да дадат много повече и са бъдещето на нашия спорт. Дано някои хора се замислят и помислят по темата,“ каза Кафелников.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове