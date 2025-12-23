Президентът на Левски: Ще дадем най-доброто от себе си, за да затвърдим позициите си и да растем

Президентът на Левски Наско Сираков излезе с обръщение в официалните канали на клуба. Той обяви, че "сините" ще дадат най-доброто, на което са способни, за да затвърдят позициите си и да продължат да растат.

"Скъпи привърженици, партньори и приятели на „Левски“,

Тази година ще си позволя да бъда малко по-директен и емоционален в пожеланията си. Моментът е различен и вярвам, че трябва да акцентирам на това.

В края на 2025 година и ден преди коледните празници мислено се връщам към началото. Не само на тази година, а към началото на тази нова глава в историята на клуба ни. Глава, която заедно започнахме да пишем преди малко повече от пет години. На фона на цялата история на „Левски“ това е кратък период, но аз го усещам с тежестта на поне няколко десетилетия.

Намираме се в момент, за който мечтая още от първата година, в която обещах да се грижа за „Левски“ от ваше име. Сега е първият истински период на спокойствие, в който имам възможността да прекарам празниците със семейството си, без да се притеснявам дали клубът ще оцелее и дали ще успеем да изградим отбор, достоен да носи емблемата на „Левски“. Още не смея да го кажа на глас, но виждам, че сме на прав път. Вярвам, че и вие го виждате – и ще посрещнете празниците по-спокойни, гледайки от върха на класирането.

Да, през годините направих немалко грешки. Дали бяха плод на напрежението и на страха, че точно аз бих бил виновен за края на „Отбора на народа“, или въпрос на предоверяване – не знам и няма да се обръщам назад. Знам, обаче, че изводите са направени и, че няма ден, в който да не мисля за „Левски“ и да не искам да го видя не просто финансово стабилен, но и в Европа. Там, където му е мястото.

Естествено, чувам критиките, че още нищо не сме постигнали. И макар да не го усещам по този начин, разбирам логиката зад подобни твърдения. На фона на великата история на „Левски“ последните години са по-скоро забравими. Но е възможно след време същият този период да бъде описван като „синьото чудо“. Поколения наред да разказват историята за това как привържениците на „Левски“ спасиха отбора си и го върнаха на върха. И докато едни избраха лесния, но измамен път към щастието, левскарите продължават да вървят по трънливия път на истината и свободата. За да избереш този път, се изискват чест, смелост, вяра в собствените сили и здрав гръбнак.

Вярвам силно в старата мъдрост, че Господ изпраща изпитания на онези, които могат да ги понесат. Така виждам и клуба ни в момента – способен да се справи с всички предизвикателства, които 2026 година ще ни предложи. Треньори, футболисти, администрация, фенове – обединени и с поглед вперен само напред. Това е рецептата, която винаги е носила успехи на „Левски“ – и сега повече от всякога е важно да си го припомним.

А трофеите? Ще дойдат, защото имаме отбор, който не само вярва, но и е способен да печели титли. Наистина във футбола има победи и загуби, но важното е да не спираме да работим, с вяра в способностите си и с фокус към най-важната краткосрочна цел – победата в следващия мач.

На фона на щастливите моменти и успехите през 2025 г. е важно да си напомняме и къде бяхме преди няколко години. И че не трябва да приемаме всичко, което имаме днес, като даденост."

Последните няколко седмици ни показаха, че пътят е все още трънлив. И точно затова в следващите месеци трябва да бъдем разумни и единни. Битката няма да е лесна, но е нищо в сравнение с онова, което преживяхме до момента. Остана най-сладката част, когато вече всичко зависи само от нас и посоката е ясна – ежедневен труд, ден след ден, седмица след седмица. И непоколебимо желание за победа във всеки мач.

От името на всеки в клуба заявявам, че ще дадем най-доброто, на което сме способни, за да затвърдим позициите си и да продължим да растем, не само спортно-технически, но и инфраструктурно – въпреки финансовите ограничения и неспирните атаки.

А към всички вас имам една молба – когато стане трудно, когато се появят съмненията, когато се засилят гласовете, които искат да ни върнат години назад – пазете отбора. Пазете треньора и играчите. Пазете „Левски“. И вярвам, че ще се гордеете с постигнатото.

Защото най-после „Левски“ е ваш. И докато син е небосводът, ние сме Отбора на народа.

Весели празници!

Наско Сираков,

президент на ПФК „Левски“ и председател на Надзорния съвет"