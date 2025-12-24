Новини
Спорт »
Световен футбол »
Нападателят на Рилски спортист е третият най-резултатен играч на Югозапад

Нападателят на Рилски спортист е третият най-резултатен играч на Югозапад

24 Декември, 2025 12:02 514 0

  • георги божилов-
  • футбол-
  • голмайстор-
  • рилски спортист

Повече точни изпълнения от Божилов в групата имат само Борислав Балджийски от Ботев (Ихтиман), който е вкарал 21 гола и Александър Аспарухов от Струмска слава, който е с 16

Нападателят на Рилски спортист е третият най-резултатен играч на Югозапад - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападателят на Рилски спортист Георги Божилов е третият най-резултатен футболист в Югозападна Трета лига. Божилов е автор на 15 от всички 39 гола, които лидерът има на своята сметка след края на есенния дял от шампионата.

Божилов е най-резултатният в тима, воден от Пламен Крумов, и с попаденията си помага на Рилецо да има аванс от четири точки пред втория в класирането Струмска слава в битката за промоция в професионалния футбол. Повече точни изпълнения от Божилов в групата имат само Борислав Балджийски от Ботев (Ихтиман), който е вкарал 21 гола и Александър Аспарухов от Струмска слава, който е с 16.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ