Георг Георгиев: България гласува „За" дългосрочното замразяване на руските активи. Точка!

Георг Георгиев: България гласува „За“ дългосрочното замразяване на руските активи. Точка!

21 Декември, 2025 11:48

Външният министър за починалия в САЩ българин: Доколкото ми е известно той е имал и други задържания в такива центрове за нелегални мигранти

Георг Георгиев: България гласува „За“ дългосрочното замразяване на руските активи. Точка! - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"България в нито един момент не се е въздържала от замразяването на руските активи. България е гласувала "За" дългосрочното замразяване на руските активи и сега се взе решение за безсрочно замразяване. Ние се присъединихме към една декларация на Италия, Белгия и Малта, която казва, че разходването, ако се стигне до такова, трябва да се случи по европейското законодателство и правила. Точка!". Това заяви министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев пред БНТ.

Той призова да не се спекулира с информацията за руските активи.

Външният министър в оставка коментира европейския заем за Украйна и стъпките към мира във войната. Георгиев посочи, че България е съпричастна към Украйна. Детайлите по финансовата помощ ще бъдат тепърва уточнявани и няма да се търсят действия, които да изкарат извън релси публичната дискусия по темата.

Георг Георгиев се надява да се разбере чрез разследване от какво точно е починал българският гражданин в Мичиган, САЩ. "Ние винаги сме призовавали нашите граждани са съблюдават много стриктно дали се спазва законодателството в другите държави", подчерта външният министър в оставка.

"Научили сме се да работим във всякакви хипотези. Работата до момента, който трябва да бъде вършена, ще бъде вършена. Конституцията не прави разлика между правителство и правителство в оставка, не превишаваме правомощията си, нито са ограничени от обстоятелството, че правителството формално е в оставка, ние няма как да абдикираме от функциите си, процесът на работа и действия продължава, не можем да оставим държавата на пауза", коментира в "Денят започва с Георги Любенов" министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев.

Изрази надежда, че ще се разбере от какво е починал българинът в САЩ.

"Имам увереност в действията на американските власти, предстои разследване и когато станат ясни резултатите ще знаме какво се е случило, работим с официална информация. Всеки гражданин трябва да се подчинява на съответната миграционна политика за легално пребиваване в която и да е държава. Доколкото ми е известно той е имал и други задържания в такива центрове за нелегални мигранти, това не е бил първият такъв случай", заяви Георг Георгиев.

Георг Георгиев смята, че президентът Румен Радев, ако слезе на политическия терен, ще има различна визия за външната политика на държавата.

Tой увери, че въпреки, че правителството се намира в оставка, то няма да остави държавата на пауза.

"Ние, ако сме откровени, трябва да има един консолидиран и истински подход спрямо младата гражданска енергия. Тя трябва да бъде политизирана и тези хора трябва да влязат в парламента, за да може да носят и отговорност за действията си. Политиката не е мръсна работа, а това е едно място за всеки един нормален и почтен човек, трябва да му се даде шанс", призова Георгиев поколението Z да излезе с партията и да влезе в Народното събрание.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Има ни пак

    40 0 Отговор
    Това му беше върхът на "целуващият ръце". Да бъде министър. От тук нататък ще е само надолу.

    11:51 21.12.2025

  • 2 Хихи

    40 1 Отговор
    целувачът на Бокова ръка е обикновен задноблизец на дедо Сорос...

    11:51 21.12.2025

  • 3 Не ве

    31 0 Отговор
    Ти и жеуезото правителство на хителиера сте гласували за, не България. Отивай да целуваш разни работи.

    11:52 21.12.2025

  • 4 Лъжеш!

    27 0 Отговор
    Лъжеш като дърт циганин,Комсомолецо ГЕРБерастки, дето освен ръцете , и нещо друго целуваш на свирепия СИКаджийски престъпник от подземния свят и неграмотен селяндур, така да се каже - главатаря ти Боко Тиквата! Сламената марионетка Джелязков вече стана за посмешище в ЕС и това беше отразено в авторитетен немски вестник!

    11:52 21.12.2025

  • 5 иван костов

    2 11 Отговор
    България беше против кражбата на руските активи и в Москва оцениха това! Гошо Тъпото и той се оказа копейка!😂😂😂😂😂

    11:52 21.12.2025

  • 6 Бендида

    21 0 Отговор
    Хаххх, защо в такъв случай Георг е политик? :))
    ,,Политиката не е мръсна работа – тя е място за нормални и почтени хора"

    11:53 21.12.2025

  • 7 Британия 🇬🇧

    12 3 Отговор
    България и след 17 века няма да стане държава
    Никога няма да има капацитета и амбицията на Гърция 🇬🇷

    Коментиран от #10

    11:54 21.12.2025

  • 8 Еха и по стълбичката

    18 0 Отговор
    Така де, замразяват ти се всичко движимо и недвижимо и сметки! Решено ! Точка! Малоумник.

    11:55 21.12.2025

  • 9 Боруна Лом

    17 0 Отговор
    АЛО ,KISS, ЗАЩО НЯМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОТЕСТА В БРЮКСЕЛ И ПАРИЖ?

    Коментиран от #11

    11:56 21.12.2025

  • 10 Бритни Спиърс

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Британия 🇬🇧":

    Британия е названието на римска колония, като Германия, Галия и Македония примерно. Гърция и Елада са съвсем различни неща, а България като държава е съществувала много преди 681 година. Образовай се малко. Има интернет.

    Коментиран от #23

    12:00 21.12.2025

  • 11 Новичок

    13 0 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    Трябва да пита жена си ,която работи в Нова ТВ .Тоя като целуна това-онова и я уреди на работа в ТВ Герб - Нова ТВ.

    12:01 21.12.2025

  • 12 Марис

    11 1 Отговор
    Голям "мъжкар" си! Точка!

    12:01 21.12.2025

  • 13 Стършел

    12 0 Отговор
    Тоя чака,, вести "и от Израел за убитият наш съгражданин !

    12:01 21.12.2025

  • 14 Някойси

    13 0 Отговор
    РЕФЕРЕНДУМ за: политиците да носят съдебна отговорност за свойте действия и бездействия,вреди нанесени на Родината в дългосрочен план.

    12:02 21.12.2025

  • 15 гошко

    13 0 Отговор
    гербавия реши да се прави на евроатлантик,по заръка на тиквоча....Другата седмица ще видим какъв ще го играе.

    12:04 21.12.2025

  • 16 Да бе , да !

    12 0 Отговор
    Щом става дума за натовец-русофоб , никой не може да ме убеди , че е целувал само ръката на Бою .

    12:04 21.12.2025

  • 17 Как точка бе глупако крадлив

    15 0 Отговор
    Утре ако някой гласува за замразяване на твоите средства за да ги краде, ще викаш ли точка или ще виеш на умряло. Нещастници продажни и крадливи.

    12:05 21.12.2025

  • 18 ТуиТЪ

    5 0 Отговор
    Тебе сой те пита?

    12:06 21.12.2025

  • 19 цсикоил

    9 0 Отговор
    Този глист ГЕРБ няма 1 ден трудов стаж. Няма 1 ден да е работил нещо свен да целува ръцете на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, дето ограби България. Направиха го министър??? Някои има ли въпроси защо сме най бедни и най умиращи??? Ако има въпроси ги задаите. Слава на Господ Иисус Христос,лъжата и лъжците са обречени на гибел. Изритаха ги за пореден път лъжци ГЕРБ и другарчета. Ще чука камъни тази ГЕРБ маймуна и ресто ще направи наглия мишок.

    12:06 21.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гиди маймун мръсен

    9 0 Отговор
    Този и подбни нему анусо-облизвачи, нанасят повече вреда на Герб от цялото тъмно минало на Баце заедно с огромния му интелект

    12:07 21.12.2025

  • 22 фбр

    6 0 Отговор
    Този е изключително нагъл ТЪПАНАР!!! Типичен Гербаджия !!!

    12:08 21.12.2025

  • 23 Британия 🇬🇧

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Бритни Спиърс":

    Римска колония не е била дълго , Британия се казва острова Англичаните си знаят корените, а една циганска България която не си знае откъде са и корените има най корумпираното и нагло елементарно управление

    Коментиран от #28

    12:08 21.12.2025

  • 24 КОЛКО МИ Е

    4 0 Отговор
    НЕПРИЯТНО, КОГАТО СТРАНАТА НИ СЕ ПРЕДСТАВЯ ОТ ХОРА С НЕСТАНДАРТНА ПОЛОВА ОРИЕНТАЦИЯ!

    12:10 21.12.2025

  • 25 Дфйлл

    1 0 Отговор
    Бил е на инсулин.
    Свършил.
    Не му дали.
    Умрял.

    12:10 21.12.2025

  • 26 Файърфлай

    5 0 Отговор
    Айде,още един пациент на доктор Гълъбова ! А е още толкова млад...Георг,на дяда си Георги унучето и името му на дипломат от европейски тип.А главата му-куха лейка.ЧНГ Георг.

    12:10 21.12.2025

  • 27 някой

    6 0 Отговор
    България не е гласува ла за замразяване на руските активи. Това го е напраило едно нелегитимно лице, непредставляващо народа на България. Някой ден щеси понесе наказанието това лице.

    Коментиран от #39

    12:11 21.12.2025

  • 28 Европейца

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Британия 🇬🇧":

    Кви корени бе? ами короната и листата им знаят ли си? щото са от полуостров Индустан основно

    Коментиран от #32, #34, #35, #37

    12:11 21.12.2025

  • 29 Хихихихии.. хихихихии...

    1 4 Отговор
    Без родните копейки ненавиждат БЪЛГАРИЯ но вият от удоволствие когато мляскат с кеф монголо мюсюлманските Дерма от Москалбад
    Хихихихи

    Коментиран от #33

    12:11 21.12.2025

  • 30 Факт

    1 0 Отговор
    Нека да делим хората на правещи и говорещи, не на млади и стари поколения!

    12:13 21.12.2025

  • 31 Мишел

    1 1 Отговор
    България винаги гласува както заповяда Големия брат.

    12:15 21.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Маук

    1 0 Отговор
    Този смръдлив евреин е България?

    12:20 21.12.2025

  • 37 Британия 🇬🇧

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Европейца":

    Слабо 👎

    12:20 21.12.2025

  • 38 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА МАФИЯ

    1 0 Отговор
    ДА ЧАКАШ €ВРОД€ПУТАТИ В БРЮК$€Л ДА ОПРАВЯТ БЪЛГАРИЯ, Е ВСЕ ЕДНО ДА ЧАКАШ ЕНИЧАРИ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ!

    КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
    ИМА НЯКАКЪВ ГОЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?

    12:20 21.12.2025

  • 39 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "някой":

    НЕ МОЖЕШ ТИ да наричаш Външния ни министър "Нелегитимно лице" и да го игнорираш от Правителството което е в "Оставка",но е ДЕЙСТВАЩО до избора на Ново!Ама образовайте се бе,...макар и да е невъзможно предвид Умствения ви Вътък...

    12:21 21.12.2025

  • 40 А дагиделим

    0 0 Отговор
    Знаем че пеевски е замръзнал парите.Ще ги открадне с боко в чувал

    12:24 21.12.2025

