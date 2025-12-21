Георг Георгиев: България гласува „За“ дългосрочното замразяване на руските активи. Точка!

"България в нито един момент не се е въздържала от замразяването на руските активи. България е гласувала "За" дългосрочното замразяване на руските активи и сега се взе решение за безсрочно замразяване. Ние се присъединихме към една декларация на Италия, Белгия и Малта, която казва, че разходването, ако се стигне до такова, трябва да се случи по европейското законодателство и правила. Точка!". Това заяви министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев пред БНТ.
Той призова да не се спекулира с информацията за руските активи.
Външният министър в оставка коментира европейския заем за Украйна и стъпките към мира във войната. Георгиев посочи, че България е съпричастна към Украйна. Детайлите по финансовата помощ ще бъдат тепърва уточнявани и няма да се търсят действия, които да изкарат извън релси публичната дискусия по темата.
Георг Георгиев се надява да се разбере чрез разследване от какво точно е починал българският гражданин в Мичиган, САЩ. "Ние винаги сме призовавали нашите граждани са съблюдават много стриктно дали се спазва законодателството в другите държави", подчерта външният министър в оставка.
"Научили сме се да работим във всякакви хипотези. Работата до момента, който трябва да бъде вършена, ще бъде вършена. Конституцията не прави разлика между правителство и правителство в оставка, не превишаваме правомощията си, нито са ограничени от обстоятелството, че правителството формално е в оставка, ние няма как да абдикираме от функциите си, процесът на работа и действия продължава, не можем да оставим държавата на пауза", коментира в "Денят започва с Георги Любенов" министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев.
Изрази надежда, че ще се разбере от какво е починал българинът в САЩ.
"Имам увереност в действията на американските власти, предстои разследване и когато станат ясни резултатите ще знаме какво се е случило, работим с официална информация. Всеки гражданин трябва да се подчинява на съответната миграционна политика за легално пребиваване в която и да е държава. Доколкото ми е известно той е имал и други задържания в такива центрове за нелегални мигранти, това не е бил първият такъв случай", заяви Георг Георгиев.
Георг Георгиев смята, че президентът Румен Радев, ако слезе на политическия терен, ще има различна визия за външната политика на държавата.
Tой увери, че въпреки, че правителството се намира в оставка, то няма да остави държавата на пауза.
"Ние, ако сме откровени, трябва да има един консолидиран и истински подход спрямо младата гражданска енергия. Тя трябва да бъде политизирана и тези хора трябва да влязат в парламента, за да може да носят и отговорност за действията си. Политиката не е мръсна работа, а това е едно място за всеки един нормален и почтен човек, трябва да му се даде шанс", призова Георгиев поколението Z да излезе с партията и да влезе в Народното събрание.
