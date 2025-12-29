Новини
Кристиано Роналдо избран за играч на Близкия изток на Globe Soccer Awards

29 Декември, 2025 07:51 368 1

Португалската легенда обещава: „Ще стигна 1000 гола“

Кристиано Роналдо избран за играч на Близкия изток на Globe Soccer Awards - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Кристиано Роналдо бе отличен с наградата “Middle East Player of the Year” на “Globe Soccer Awards 2025”, проведени в Дубай в неделя вечер. Това е поредно признание за изключителната му кариера и влияние извън Европа.

На сцената Роналдо подчерта, че индивидуалните награди не са променили мотивацията му: „Целта ми остава да вкарвам голове, да печеля трофеи и да надграждам постоянно.“

В кулминацията на речта си той разкри дългосрочната си цел: „Ще стигна 1 000 гола, ако остана здрав.“ Така португалецът отново демонстрира увереност в своята дълголетна кариера и потвърди, че не мисли за отказване.

Наградата бе връчена на фона на звезден блясък, като церемонията отличи постижения и в други спортове, като например Новак Джокович, който получи “Globe Sports Award”, връчена лично от Роналдо.



  • 1 Не гледащ футбол

    0 0 Отговор
    Аман от този Роналдо бре!

    08:21 29.12.2025

