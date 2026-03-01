Евакуираха Андриан Краев и съотборниците му от Апоел Тел Авив в Йордания

Андриан Краев – националният полузащитник на България – и останалите чуждестранни играчи на Апоел Тел Авив са били успешно изведени от Израел. След напрегнати часове и засилена несигурност, футболистите вече се намират в курортния град Акаба, Йордания, съобщават водещи израелски медии.

Причината за спешната евакуация е рязкото изостряне на обстановката в Близкия изток, след като Израел и САЩ нанесоха удари по ирански цели, а Техеран отвърна с ответни действия. Ескалацията доведе до тревога за сигурността на чужденците в региона, включително стотици българи, пребиваващи в Израел.

В отговор на кризата, българският премиер Андрей Гюров свика извънреден Съвет по сигурността, за да бъдат набелязани варианти за евакуация на сънародниците ни от рисковите зони. Ръководството на Апоел Тел Авив не е оставило нищо на случайността – още преди седмици е бил изготвен детайлен план за действие при извънредни ситуации. За чуждестранните футболисти и техните семейства е бил резервиран хотел в Йордания, а над 25 играчи и служители вече са преминали успешно през граничния пункт Ицхак Рабин.

В официално изявление клубът се обърна към своите фенове с думи на подкрепа и солидарност: „Лигата обяви, че двубоят срещу Макаби Хайфа се отлага до второ нареждане. Ще останем единни, независимо от обстоятелствата!“

Израелската футболна асоциация също реагира светкавично, като отмени всички насрочени за деня мачове поради съображения за сигурност.

„Играчите, чуждестранният персонал и техните семейства, придружени от представители на клуба, вече са на сигурно място в хотел в Йордания. През последните месеци всички чужденци станаха неразделна част от нашето семейство. Ще продължим да полагаме максимални усилия, за да облекчим ситуацията за всички засегнати. Пожелаваме спокойствие и здраве на всички. До нови срещи!“, гласи още съобщението на Апоел Тел Авив.