Капитанът на Аржентина Лионел Меси е останал разочарован след отмяната на Финалисима, смятайки мача за жизненоважна възможност, информира ESPN.

Лидерът на Интер Маями е възнамерявал да подходи към мача с амбиция като към сериозен финал преди Световното първенство през лятото.

Въпреки първоначалните слухове, Меси не е участвал и не е влиял на преговорите между УЕФА и КОНМЕБОЛ относно евентуално отлагане или отмяна на Финалисима.

Според източника, нападателят е смятал този мач за отлична възможност да спечели своя 48-и трофей в навечерието на Мондиала.

Мачът между Аржентина, като победител в КОНМЕБОЛ Копа Америка 2024, и Испания, като шампион от Евро 2024, първоначално е бе насрочен за 27 март в Катар, преди да бъде отменен поради продължаващия конфликт в региона.