България триумфира с отборната титла по скокове на батут в Нидерландия

16 Март, 2026 13:45 529 2

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският национален отбор по скокове на батут триумфира с отборната титла при мъжете и жените на международния турнир в Алкмаар (Нидерландия). Тимът ни в състав Христина Пенева, Марияна Узунова, Мариян Михалев и Калоян Петров изпревари съставите на Азербайджан и домакините от Нидерландия, които се наредиха съответно на второ и трето място.

В индивидуалните надпревари българските състезатели, водени от националния треньор Станислав Стоянов и личните си наставници Мариана Макулова и Юлиан Георгиев, извоюваха общо 4 отличия – един златен, един сребърен и два бронзови медала.

С титлата девойките във възрастовата група 17-21 години се поздрави Марияна Узунова с резултат от 51.650 точки. При девойките Преслава Пенчева спечели сребърния медал с резултат от 50.210 точки. Към българската колекция от отличия бяха добавени и два бронзови медала.

При жените Христина Пенева се класира на трето място с оценка 52.420 точки.

В най-малката възрастова група (13–14 години) Александър Рачев също завоюва бронз, след като беше оценен с 49.960 точки.

При мъжете водещият ни състезател Мариян Михалев завърши на шесто място с резултат от 50.570 точки. Световната купа и международният турнир в Нидерландия бяха важна проверка за българските състезатели преди предстоящото Европейско първенство в Портимао (Португалия), което ще се проведе от 8 до 12 април.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    1 0 Отговор
    Уникален спорт!

    15:26 16.03.2026

  • 2 Чудно

    0 0 Отговор
    И това ли се води "спорт"?

    15:28 16.03.2026

