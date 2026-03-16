Линдзи Вон: Аз решавам какво ще е бъдещето ми на пистата

16 Март, 2026 13:15 510 5

  • линдзи вон-
  • ски-
  • спорт

41-годишната спортистка, която се възстановява от тежко падане по време на спускането на Олимпийските игри в Милано-Кортина, все още се опитва да осъзнае всичко

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Американката Линдзи Вон не е затворила напълно вратата към участие в ски състезания. Тя също така не е взела решение относно потенциално завръщане, пише агенция АР.

41-годишната спортистка, която се възстановява от тежко падане по време на спускането на Олимпийските игри в Милано-Кортина, все още се опитва да осъзнае всичко. Това тя заяви ясно в публикация в социалните мрежи в неделя.

„Не, не съм готова да обсъждам бъдещето си в ските“, написа Вон в социалната платформа X.

„Беше невероятно да бъда отново №1 в света на 41 години и да поставя нови рекорди в моя спорт, но на моята възраст аз съм единствената, която ще определи бъдещето ми. Нямам нужда от ничие разрешение, за да правя това, което ме прави щастлива“, добави тя.

„Може би това означава да се състезавам отново, може би не. Само времето ще покаже. Моля ви, спрете да ми казвате какво трябва или не трябва да правя. Ще ви уведомя, когато реша“, заяви още Линдзи Вон.

Наскоро тя разкри, че почти е загубила левия си крак заради травмата от падането и благодари на д-р Том Хакет, който работи с американския отбор по ски и сноуборд, за спасяването на крака ѝ.

Скоро след плашещото падане баща ѝ каза, че ще настоява тя да се откаже.

Линдзи Вон претърпя няколко операции в Италия, преди да се върне в Съединените щати.

„Концентрирана съм върху възстановяването от контузията ми и връщането към нормалния живот“, каза още Вон в публикацията си в социалните мрежи и допълни:

„Вече се бях оттеглила в продължение на 6 години и имам невероятен живот извън ските.“


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 права е наборсучената женица

    3 0 Отговор
    тя си знае кои ще се пързалят по пистата й

    13:19 16.03.2026

  • 2 Исторически факти

    5 0 Отговор
    Няма граница алчността за пари и слава...

    13:21 16.03.2026

  • 3 Д-р Ментал

    3 0 Отговор
    Айде кротни се малко. Време е за пенсия, вече и костната плътност я няма , лумбаго, ишиас и други болежки ще те погнат

    13:23 16.03.2026

  • 4 Грозната истина

    4 0 Отговор
    Първи път докторите помагат.Втори господ.Трети шанс няма да има тая оф...

    13:25 16.03.2026

  • 5 Алпиец

    3 0 Отговор
    ...но когато се изплющиш като парцал на пистата и започнеш да ридаеш безпомощно, докторите решават.
    През 2030 на Олимпиадата за параолимпийци те виждам.

    13:27 16.03.2026

