Звезда на Ливърпул: Смазан съм, трябва да се събудим

Звездата на Ливърпул Доминик Собослай призова съотборниците си да се „събудят“, след като „проспаха“ мача до равенство 1:1 у дома срещу Тотнъм. Собослай бе дал преднина на Ливърпул само след 19 минути игра, но отборът на Арне Слот не успя да надгради преднината си и бе наказан в последните минути. Бившата звезда на Евертън Ричарлисон се появи с късен изравнителен гол за „шпорите“, които спечелиха точка и сложиха край на серията си от шест поредни загуби във всички турнири.

Резултатът оставя Ливърпул на пето място, след като пропусна шанса да изпревари Астън Вила на четвърто.

Въпреки че Висшата лига ще има пет места за Шампионската лига през следващия сезон, Ливърпул остава със сериозен риск да пропусне надпреварата с осем оставащи мача.

Челси е само на една точка зад „червените“, докато Брентфорд може да се доближи на две точки, ако победи Уулвс в понеделник.

Собослай изрази разочарованието си в интервю след мача за Sky Sports, предупреждавайки съотборниците си, че могат да се окажат в Лигата на конференциите през следващия сезон.

„Огромно разочарование, не знам какво се случи“, започна голмайсторът на Ливърпул.

„В последната минута, отново, не знам колко пъти вече този сезон. Трябва да се събудим. Чувствам се смазан. Трябва да се събудим, защото ако продължаваме така, трябва да сме щастливи с Лигата на конференциите. Не знам защо се случва това, честно казано, не знам", сподели той.

„Мисля, че през първото полувреме играхме много добре, контролирахме целия мач и те почти не създадоха положения, освен едно-две удара с глава. През второто полувреме просто не направихме същите неща. Ще седнем заедно и това е най-трудният момент, но трябва да останем единни.“

Унгарският национал коментира и реакцията на „Анфийлд“ след последния съдийски сигнал.

„Не чух освиркванията, но можем да ги разберем“, призна Собослай.