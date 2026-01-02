Новини
Спорт »
Тенис »
Отиде си един от най-заслужилите и обичани български тенисисти и деятели

Отиде си един от най-заслужилите и обичани български тенисисти и деятели

2 Януари, 2026 12:25 700 1

  • тенисист-
  • деятел-
  • стефан цветков-
  • софия-
  • спартак-
  • тенис

Напусна ни Стефан Цветков-старши

Отиде си един от най-заслужилите и обичани български тенисисти и деятели - 1
Снимка: БФ Тенис
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Отиде си един от най-заслужилите и обичани български тенисисти и деятели – Стефан Цветков-старши.

Стефан Цветков е роден на 11 август 1941 г. в София. Започва да играе тенис на 13-годишна възраст на кортовете на „Спартак" (впоследствие „Левски-Спартак"). Той е активен състезател до 40-годишна възраст, като участва в общо 25 държавни първенства. Участвал е във всичките пет национални спартакиади и четири балканиади.


Цветков е двукратен шампион (1964–1965 г.) на мъже двойки в тандем с неразделния си приятел още от детинство Цветан Цолов. Той е многократен юношески шампион на страната, както и студентски шампион на България.


Големия Цъф е национал в периода 1959–1966 г. Бил е капитан на националния отбор както за Купа „Дейвис", така и за европейското отборно първенство „King′s Cup". Под негово ръководство България побеждава Румъния като гост и Югославия в Загреб на „King′s Cup" със състав: Любен Генов, Божидар Пампулов, Матей Пампулов и Любомир Петров.


Считан е за един от най-талантливите български тенисисти и е помогнал на редица наши таланти. Обичан и уважаван в средите на софийската бохема и сред иконите на интелигентните спортове от 50-те, 60-те и 70-те години.


След края на тенис кариерата си става журналист. Бил е ТВ коментатор на тенис турнири, а в предаването „Всяка неделя" води култовата спортна рубрика „Спортни свидетелства". Автор е на множество статии за печатни издания. Сред организаторите е на двете издания на турнира „Академик" в София през 1980 и 1981 г., когато те са кръг от веригата ATP Volvo Grand Prix, както и на други турнири в България.


Почетен член и тестер на PTR (Professional Tennis Registry) – най-голямата организация за сертификация на специалисти, базирана в Hilton Head Island, South Carolina, създадена от легендарния Денис Ван дер Меер и ръководена от Дан Санторум – брат на дългогодишния сенатор и кандидат за президент Рик Санторум. Почетен член на ТК „Левски".


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къде е

    2 0 Отговор
    Банки, банкомати, магазини ....... евро няма!

    12:30 02.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ