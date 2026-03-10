Маурисио Почетино – фаворит за треньорския пост в Реал Мадрид според ESPN

Реал Мадрид вече активно проучва възможността да привлече Маурисио Почетино за свой нов старши треньор, разкрива ESPN, позовавайки се на свои източници. Аржентинският специалист, който в момента ръководи националния отбор на САЩ, се нарежда сред основните претенденти за престижната позиция на „Сантяго Бернабеу“.

След като настоящият наставник Алваро Арбелоа не успя да оправдае високите очаквания и „белият балет“ изостава с четири точки зад вечния си съперник Барселона в Ла Лига, ръководството на мадридчани вече обмисля промени. Според информацията, Арбелоа може да получи алтернативна роля в клуба, включително възможността да поеме отново дублиращия състав.

Почетино не е непознато име за испанския футбол – като бивш защитник на Еспаньол, той отлично познава атмосферата и предизвикателствата на Ла Лига. Треньорската му кариера също е впечатляваща: през 2019 година изведе Тотнъм до финал в Шампионската лига, а престоят му в Пари Сен Жермен и Челси го срещна с някои от най-големите звезди на световния футбол.

Особено ценен за Реал Мадрид може да се окаже опитът на Почетино с Килиан Мбапе – двамата работиха заедно три сезона в Париж, където аржентинецът спечели три трофея. Именно това партньорство може да се окаже ключово за бъдещите амбиции на „кралския клуб“.

Договорът на Почетино с националния тим на САЩ изтича след предстоящото Световно първенство, като според слуховете няма да бъде подновен. Това отваря вратата за евентуално завръщане на аржентинеца в европейския футбол и по-конкретно – на треньорския мостик на Реал Мадрид.