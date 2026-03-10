Новини
Спорт »
Световен футбол »
Маурисио Почетино – фаворит за треньорския пост в Реал Мадрид според ESPN

Маурисио Почетино – фаворит за треньорския пост в Реал Мадрид според ESPN

10 Март, 2026 18:05 475 1

  • реал мадрид -
  • маурисио почетино-
  • старши треньор-
  • сащ-
  • сантяго бернабеу-
  • алваро арбелоа

Договорът му с националния тим на САЩ изтича след предстоящото Световно първенство

Маурисио Почетино – фаворит за треньорския пост в Реал Мадрид според ESPN - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид вече активно проучва възможността да привлече Маурисио Почетино за свой нов старши треньор, разкрива ESPN, позовавайки се на свои източници. Аржентинският специалист, който в момента ръководи националния отбор на САЩ, се нарежда сред основните претенденти за престижната позиция на „Сантяго Бернабеу“.

След като настоящият наставник Алваро Арбелоа не успя да оправдае високите очаквания и „белият балет“ изостава с четири точки зад вечния си съперник Барселона в Ла Лига, ръководството на мадридчани вече обмисля промени. Според информацията, Арбелоа може да получи алтернативна роля в клуба, включително възможността да поеме отново дублиращия състав.

Почетино не е непознато име за испанския футбол – като бивш защитник на Еспаньол, той отлично познава атмосферата и предизвикателствата на Ла Лига. Треньорската му кариера също е впечатляваща: през 2019 година изведе Тотнъм до финал в Шампионската лига, а престоят му в Пари Сен Жермен и Челси го срещна с някои от най-големите звезди на световния футбол.

Особено ценен за Реал Мадрид може да се окаже опитът на Почетино с Килиан Мбапе – двамата работиха заедно три сезона в Париж, където аржентинецът спечели три трофея. Именно това партньорство може да се окаже ключово за бъдещите амбиции на „кралския клуб“.

Договорът на Почетино с националния тим на САЩ изтича след предстоящото Световно първенство, като според слуховете няма да бъде подновен. Това отваря вратата за евентуално завръщане на аржентинеца в европейския футбол и по-конкретно – на треньорския мостик на Реал Мадрид.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Дава,Почетино изведе Лондонският Тотнъм до небивали върхове в историята на клуба.Сега и с Реал Мадрид ще е същото.

    18:09 10.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове