Лука Дончич и Леброн Джеймс блестят при триумфа на ЛА Лейкърс срещу Мемфис Гризлис

Лука Дончич и Леброн Джеймс блестят при триумфа на ЛА Лейкърс срещу Мемфис Гризлис

3 Януари, 2026 09:42 349 0

Лука Дончич и Леброн Джеймс блестят при триумфа на ЛА Лейкърс срещу Мемфис Гризлис - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЛА Лейкърс надделяха над Мемфис Гризлис със 128:121 в оспорван двубой от редовния сезон на NBA. Домакините демонстрираха класа и характер, а звездното дуо Лука Дончич и Леброн Джеймс отново бе в центъра на вниманието.

Словенският маестро Дончич се отличи с впечатляващите 34 точки, като към тях добави 6 борби и 8 асистенции, доказвайки за пореден път защо е сред най-ярките таланти в лигата.

Не по-малко впечатляващ бе и "Краля" Леброн Джеймс, който завърши срещата с 31 точки, 9 овладени топки и 6 завършващи подавания, вдъхновявайки съотборниците си до последния съдийски сигнал.

От страна на гостите Джарън Джаксън-младши се опита да обърне развоя на мача, реализирайки 25 точки, но усилията му не бяха достатъчни, за да спрат устрема на "езерняците".

След този успех Лос Анджелис Лейкърс затвърдиха петата си позиция в Западната конференция с баланс от 21 победи и 11 поражения. Мемфис Гризлис, от своя страна, остават на девето място с 15 успеха и 19 загуби.


