Привържениците на Черно море скочиха срещу ръководството: Категорична подкрепа за Илиан Илиев

1 Март, 2026 15:30 741 3

Напражение във варненския клуб

Привържениците на Черно море скочиха срещу ръководството: Категорична подкрепа за Илиан Илиев - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният фенклуб на Черно море Варна излезе с остра декларация. Причината – намеците за евентуална оставка на старши треньора Илиан Илиев, които разтърсиха футболната общественост след последния мач на тима.

След драматичната загуба с 1:2 като гост на Добруджа в 23-ия кръг, Илиев загатна за възможна раздяла с клуба, без да бъде категоричен в думите си. Това изказване предизвика бурна реакция сред верните фенове на Черно море, които не скриха разочарованието си от липсата на амбиция и спорните управленски решения на клубното ръководство.

В специално изявление, разпространено в социалните мрежи, запалянковците ясно заявиха своята безрезервна подкрепа към Илиан Илиев и остро разкритикуваха опитите за неговото отстраняване. Привържениците подчертаха, че наставникът е символ на стабилност и развитие за отбора, а евентуалното му напускане би било сериозна грешка.

"ПОЗИЦИЯ НА НФК

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА ПФК „ЧЕРНО МОРЕ“

През годините ние, като публика и привърженици, никога не сме искали пари, привилегии или спонсорство. Винаги сме били зад отбора — в трудните моменти, в тежките сезони, в периодите на несигурност. Проявявали сме търпение и разбиране, затваряли сме си очите за много неща.

Но всяко търпение има своите граници!

Два поредни сезона отборът печели медали от първенството и постига исторически успехи. Вместо надграждане, вместо увеличаване на бюджета и реинвестиране на средствата от трансфери и приходи обратно в отбора, виждаме намаляване на бюджета и липса на амбиция.

Вместо да се даде по-голяма подкрепа на Илиан Илиев, за да продължи да гради и развива постигнатото, в нашите очи се правят опити ТОЙ ДА БЪДЕ ИЗГОНЕН. Ако след всичко постигнато нямате желание да надграждаме и да градим по-силен и конкурентен „Черно море“, ПО-ДОБРЕ ДА НЕ СЕ МЪЧИМ И ЗАЛЪГВАМЕ!

ДО ФУТБОЛИСТИТЕ
Такава бездушна игра не сме виждали от дълго време.
Очакваме реакция. Очакваме мъжество. Очакваме да защитавате емблемата и труда, който всички влагаме – на терена и по трибуните.

ДО ИЛИАН ИЛИЕВ
Тренер, ти си един от нас.
Ти върна вярата, гордостта и самочувствието на този клуб. Ние знаем какво си направил и какво продължаваш да правиш за „Черно море“.
Ще бъдеш завинаги в нашите сърца.
Ние сме зад теб — ДНЕС И ВИНАГИ!"


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 това от публиката

    3 0 Отговор
    ,,През годините ние, като публика и привърженици, никога не сме искали пари, привилегии или спонсорство.,,
    Тези се майтапят май.
    Аве сладури нали знаете кой притежава клуба!
    вие от тези измислени бизнесмени какво очаквате.
    То да е нещо да се заграби и застрои е друга работа.

    16:29 01.03.2026

  • 2 Таки Стакев

    0 0 Отговор
    Футбола е за феновете, добре е че още ги има в територията Бг, те имат право на глас. Според първия коментар, значи е най-добре да има отбори като Септември, ЦСКА 48, върнете и Царско село, които ако не се смятат роднините на футболистите, нямат никаква публика.

    16:44 01.03.2026

  • 3 Спиро

    0 0 Отговор
    Само на ЧМ спонсорите са съмнителни бизнесмени. Другите, особено на т.н. грандове са цъфтя и рози.

    16:47 01.03.2026

