Юрген Клоп се завръща?

Футболният директор на компанията "Ред Бул" - Юрген Клоп, може да се завърне на треньорската скамейка и да стане селекционер на националния тим на Германия, съобщава вестник "Билд".

Настоящият селекционер Юлиан Нагелсман има договор с федерацията до 2028 година, но според медията Клоп може да застане начело на тима още през това лято след Световното първенство.

От германската федерация са се свързали с Клоп, разкрива агентът му Марк Козике.