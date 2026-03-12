Новини
Юрген Клоп се завръща?

12 Март, 2026 07:59 756 0

Може да стане селекционер на националния тим на Германия

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболният директор на компанията "Ред Бул" - Юрген Клоп, може да се завърне на треньорската скамейка и да стане селекционер на националния тим на Германия, съобщава вестник "Билд".

Настоящият селекционер Юлиан Нагелсман има договор с федерацията до 2028 година, но според медията Клоп може да застане начело на тима още през това лято след Световното първенство.

От германската федерация са се свързали с Клоп, разкрива агентът му Марк Козике.


