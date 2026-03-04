Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Краси Балъков и Йорданка Христова подкрепиха инициативата „Улица и алея Димитър Пенев“

4 Март, 2026 16:21 449 1

Идеята е на създателя на Сдружение „Бъди общественополезен“ Виктор Райковски

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Невероятният Красимир Балъков и неповторимата Йорданка Христова, изпълнила химна на ЦСКА „Сърца червени“, лично подкрепиха инициативата „Улица и алея Димитър Пенев“ в район „Изгрев“ и подписаха подписката.

Балъков отдаде почит на треньора, с който заедно постигнаха най-големите успехи в историята на националния ни отбор.

Христова подписа без колебание, като дългогодишен приятел на Пенев, убедена, че той заслужава това признание.

Идеята за наименуването на улица и алея на Димитър Пенев в район „Изгрев“ е на създателя на Сдружение „Бъди общественополезен“ Виктор Райковски, като хиляди вече сложиха подпис под инициативата.

Къде и кога може да подпишете подписката вижте тук: https://www.facebook.com/viktor.raykovski/posts/pfbid031Lj9nDQ8qSWx7RvQ2eNBcNfDpBkZjNWWwtFegxPTPX8PQ7K5reSWVdYfNyVBpx3ol

„Сърдечни благодарности към Красимир Балъков и госпожа Йорданка Христова и всички, които застават зад тази идея. Убеден съм, че ще я доведем до успешен край. Заради всичко, което Димитър Пенев ни е донесъл като възпитание, емоции и успехи“, заяви Райковски.

През по-голяма част от живота си Пенев живее в квартал „Изток“ и район „Изгрев“. Предложението е част от улица „Пиер Дегейтър“ да бъде преименувана в памет и чест на Пенев. Борисовата градина пък е домът на неговия любим отбор - ЦСКА. Затова предложението е алеята пред Сектор Г до чешмичката пред обсерваторията на Софийския университет да бъде кръстена на Димитър Пенев.

Сдружение „Бъди общественополезен“ е създадено преди 8 години, като оттогава има реализирани над 100 инициативи на територията на София и район „Изгрев“.

Димитър Пенев е роден на 12 юли 1945 г. в Мировяне. Той е двукратен футболист №1 на България (1967 и 1971 г.). Играе на три световни първенства. 8 пъти шампион на България като играч - веднъж с "Локомотив" (София) и 7 пъти с ЦСКА. Три пъти шампион с ЦСКА и като треньор. Полуфиналист за КЕШ като помощник-треньор (1982 г.) и полуфиналист за КНК като старши-треньор (1989 г.).

Треньор №1 на България за ХХ век. Под негово ръководство постигаме най-големия успех в историята на българския футбол – четвърто място на световното първенство в САЩ през 1994 г.

Награден с орден "Стара планина" - първа степен. Почетен гражданин на София.


  • 1 От Варна

    0 0 Отговор
    Много лесно днес героизират дадена личност! Толкова ниски критерии, за да те вкарат в историята, даже понякога и приживе. Но за държава, в която няма нито наука, нито условия за технологични постижение , нито гениални
    творци с нещо прочули се в света, какво да се прави?А може би предлагащите се надяват някой ден и техните имена да цъфнат на табели! Например след 10 години ще се чудят кой е този и с какво е допринесъл. Нагледно, младите днес не познават нито поборниците ни, нито писатели, композитори, художници, камо ли учени?! И не ги интересува много .. Хайде малко по-скромно с тези емоционални изблици! Особено за “ героизиране” за случайни постижения ….

    17:02 04.03.2026

