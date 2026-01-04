Новини
Монте Морис: Везенков притежава баскетболен гений, напомнящ на Йокич

4 Януари, 2026 15:36 452 1

Съотборникът на българина не скри възхищението си от уменията му

Монте Морис: Везенков притежава баскетболен гений, напомнящ на Йокич - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Думи на признание отправи американският гард на Олимпиакос Монте Морис към българската звезда Александър Везенков след впечатляващото представяне на нашия национал в дербито срещу Панатинайкос в Евролигата.

Везенков изригна с 24 точки и бе сред основните двигатели за успеха на гръцкия гранд.

В интервю за гръцката телевизия Nova.gr Морис не скри възхищението си от уменията на съотборника си, като направи любопитна аналогия: „Саша поразително ми напомня на Никола Йокич!“, сподели американецът. „Той има невероятен нюх под коша, изключителна баскетболна интелигентност и знае как да се позиционира и да вземе правилното решение във всяка ситуация.“

Сравнението с двукратния MVP на НБА и сръбски национал Никола Йокич е поредното признание за таланта и класата на Везенков, който продължава да впечатлява с изявите си на европейската сцена. Българинът се утвърждава като ключова фигура в състава на Олимпиакос, а неговата игра вдъхновява не само феновете, но и съотборниците му.

Силното представяне на Везенков и ласкавите думи на Морис са поредното доказателство, че българският баскетболист се нарежда сред елита на европейския баскетбол и заслужено получава сравнения с най-големите имена в спорта.


  • 1 Лост

    1 1 Отговор
    Може ,ама не проби в Америка.

    15:38 04.01.2026

