Левски стартира зимната подготовка без Вуцов, но с нови лица в състава

4 Януари, 2026 20:03 696 2

Патрик-Габриел Галчев тренира на "Герена"

Левски стартира зимната подготовка без Вуцов, но с нови лица в състава - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

С настъпването на новата година футболният клуб Левски даде старт на зимната си подготовка, но без присъствието на титулярния си страж Светослав Вуцов. Младият вратар пропусна първата тренировка за 2026 г. поради прекаран грип, което наложи треньорът на вратарите Божидар Митрев да работи само с Мартин Луков и Огнян Владимиров.

В отсъствието на Вуцов, вниманието на феновете бе привлечено от две нови имена в тренировъчния процес на "сините". Иво Мотев, който до момента се изявяваше в дублиращия отбор на столичани, вече тренира с първия състав. Мотев, познат със своята бързина и креативност по крилото, вече направи дебют под ръководството на Хулио Веласкес в началото на сезона и сега получава нов шанс да се докаже.

Освен него, към отбора се присъедини и Патрик-Габриел Галчев. Десният бек се завърна след изтичане на наема си в Локомотив София, но бъдещето му на "Герена" остава неясно. Очаква се ръководството на Левски да търси нови възможности за продължаване на кариерата му, тъй като шансовете да остане в отбора са минимални.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левскар

    1 2 Отговор
    САМО ЛЕВСКИ пълна мобилизация и никакво отпускане и май месец да празнуваме 27 та титла.

    Коментиран от #2

    20:34 04.01.2026

  • 2 Само Лефски

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Левскар":

    Да бием ментето и Слабия и ще сме шампоани!

    21:09 04.01.2026

