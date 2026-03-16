Новини
България »
Андрей Райчев за жалбата в КС за Съвета за мир: Всичко е предизборно

16 Март, 2026 10:08

  • андрей райчев-
  • жалба-
  • кс-
  • съвет за мир

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всичко това е предизборно. Това заяви социологът Андрей Райчев в ефира на Нова телевизия по повод внасяната жалба от МС в КС срещу решението на парламента за Съвета за мир.

По думите му Румен Радев не е длъжен да реагира на ситуацията със Съвета за мир. По негови думи той е отказал да вземе решение по този въпрос, като се е оправдал с това, че подава оставка като президент.

Политологът Стойчо Стойчев смята, че Делян Пеевски цели да покаже на американското посолство как служебният кабинет и партиите, които стоят зад него, се отнасят към инициативата на Доналд Тръмп.

Райчев заяви, че списъкът Магнитски е отвратителна работа, защото се допуска на друга страна се меси във вътрешните ни дела и то не по съдебен ред.

Георги Лозанов е на мнение, че нищо няма да се промени спрямо избора на главен прокурор, докато не сменим модела на управление.

Райчев смята, че ако Радев направи „сглобка” с ПП-ДБ, е немислимо да остави коалицията да управлява. Също така е изключено да се съгласи да влезе с комбинация с „Възраждане”. Оттам-нататък остава сътрудничество с Бойко Борисов, като така може да има и мнозинство, подчерта той. „Големият въпрос след изборите е дали „двамата генерали – Радев и Борисов, ще могат да се разберат”, каза Райчев.

Лозанов обясни, че Радев ще спечели изборите, защото така се случва с всяка нова партия. И допълни, че става дума за наказателен вот. Също така посочи, че за ПП-ДБ би било „токсично” да направят коалиция с Радев.

Стойчев допусна, че е възможно да се стигне до съвместно управление между Радев и ПП-ДБ.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 4 Отговор
    Окупирани сме от седем американски бази.Базата Безмер е третата по значение за САЩ от 900 бази.

    Коментиран от #3, #8, #21

    10:09 16.03.2026

  • 2 И нека

    3 3 Отговор
    хейта, започне сега.

    10:11 16.03.2026

  • 3 честен ционист

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    "Съвет за мир" е новото НАТО, който не членува, изпада от колесника на Херкулеса.

    Коментиран от #23

    10:11 16.03.2026

  • 4 Ко каза

    16 2 Отговор
    "двамата генерали"?? Райчев върти-суче и накрая все се оказва в ролята на глашатай на мафията.

    10:12 16.03.2026

  • 5 Фори

    18 2 Отговор
    Ако не е дъртия агент на ДС Райчев, то ще е младата агентка на КГБ - дъщеря му! Обичат да ни учат как да живеем!

    Коментиран от #7

    10:12 16.03.2026

  • 6 Гост

    11 0 Отговор
    У кочината няма нищо НЕ предизборно

    10:14 16.03.2026

  • 7 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Фори":

    За тая работа се иска чар.

    10:15 16.03.2026

  • 8 Е как

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    да не те окупират като си толкова убав и интелигентен?

    10:19 16.03.2026

  • 9 Ей това да си руска подлога е

    6 4 Отговор
    е Божие наказание.

    10:19 16.03.2026

  • 10 Подпирач

    7 1 Отговор
    на топки

    10:20 16.03.2026

  • 11 Това нещо

    6 1 Отговор
    спи в 7/8 бардака

    10:22 16.03.2026

  • 12 Тоя път

    1 4 Отговор
    дъртият 4иf00t е прав

    10:31 16.03.2026

  • 13 доник

    9 2 Отговор
    Райчев и цялото му семейство благоденстват с вашите пари. Цял живот на хранилката на ГЕРБ-ДПС обилно захранени с пари да говорят каквото им е наредено. Мръсници с продадени души. Ще си платите.

    Коментиран от #14

    10:35 16.03.2026

  • 14 Не знам и не ме интересува

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "доник":

    но с кеф бих пълнил щерка му

    10:39 16.03.2026

  • 15 Шишо се мъчи да се размагнити

    4 2 Отговор
    а Гюро Кюмюро се мъчи да вдигне рейтинга на НПО сектата си ппдб през нефелни жалби срещу шишовите маневри

    10:40 16.03.2026

  • 16 Ей аман вече

    5 0 Отговор
    от такива врачки бе ! Защо бе смешни листчета не се занимавате със сериозни неща, а преди избори "мачкате" главите на простолюдието като меки балони ?

    10:41 16.03.2026

  • 17 Българин

    1 6 Отговор
    Българите сме за мир! За това подкрепяме Тръмп в борбата му за мир!
    Само псетата на войната са срещу мира и срещу Съвета за Мир на Тръмп!

    10:46 16.03.2026

  • 18 Точно

    2 1 Отговор
    тоя липсваше да се изока и той !

    10:46 16.03.2026

  • 19 Нагло нищожество

    4 1 Отговор
    е този нещастник, уж било предизборно всичко пък този фъфлек явно е купен и завоалирано омаскари Радев ! До кога в кочината журналята ще вредят на населението чрез такива платени гамени като този продажник ?

    10:46 16.03.2026

  • 20 Някой

    6 2 Отговор
    Тези които предизвикаха нова война, ще говорят за мир. Да не говорим, че участниците трябва да плащат за възстановяването на Газа. Взимат от нашите пари, че да могат да си купят благословията на Тръмп. А Пеевски се надява да го извадят от Магнитски - очевидно му пречи. Българите стават по-бедни от чуждият слугинаж. Това е нарушение на клетвата от конституцията, в която са се клели в парламента. Отделно попада под НК, раздел 2 предателство и шпионство.

    Коментиран от #22

    10:47 16.03.2026

  • 21 това е всичко, което трябва да знаете

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Робите винаги са окупирани. Такава им е съдбата!

    10:50 16.03.2026

  • 22 Да де

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    Ама трябва някой да ги накаже:

    ВСИЧКИ ЩЕ ИМАМЕ ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ!

    Само да не забравяме, кои са "ТЕ" -
    кои ни водят към робството: ГЕРБ, Ново начало, ППДБ, ИТН

    10:54 16.03.2026

  • 23 Демо-крад

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    "Съвет за мир" с насочени ракети нали?Райчев и той ли е от "честните ционисти" а?

    10:56 16.03.2026

  • 24 от бранша

    2 0 Отговор
    ПИ ДА РА СТИ.

    11:13 16.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Абе той

    2 1 Отговор
    Абе какъв президент беше радков бе?Толкова изпразнено от съдържание същество,разединител ,злобен,сух, паразит ,няма в политическото ни пространство.

    Коментиран от #28

    11:19 16.03.2026

  • 28 Абе глупак ти

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Абе той":

    можеш ли да управляваш самолет-изтребител ? Знаеш ли как се пали поне една "Чесна" ? Освен да водиш едно стадо свине до жълъдова горичка умееш ли друго ? Ти си просто едно манипулирано и контролирано земно зооекземплярче гърчещо се ниско пред трандафорите на мутри и "патриоти" !

    11:31 16.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове