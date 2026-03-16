Андрей Райчев за жалбата в КС за Съвета за мир: Всичко е предизборно

Всичко това е предизборно. Това заяви социологът Андрей Райчев в ефира на Нова телевизия по повод внасяната жалба от МС в КС срещу решението на парламента за Съвета за мир.
По думите му Румен Радев не е длъжен да реагира на ситуацията със Съвета за мир. По негови думи той е отказал да вземе решение по този въпрос, като се е оправдал с това, че подава оставка като президент.
Политологът Стойчо Стойчев смята, че Делян Пеевски цели да покаже на американското посолство как служебният кабинет и партиите, които стоят зад него, се отнасят към инициативата на Доналд Тръмп.
Райчев заяви, че списъкът Магнитски е отвратителна работа, защото се допуска на друга страна се меси във вътрешните ни дела и то не по съдебен ред.
Георги Лозанов е на мнение, че нищо няма да се промени спрямо избора на главен прокурор, докато не сменим модела на управление.
Райчев смята, че ако Радев направи „сглобка” с ПП-ДБ, е немислимо да остави коалицията да управлява. Също така е изключено да се съгласи да влезе с комбинация с „Възраждане”. Оттам-нататък остава сътрудничество с Бойко Борисов, като така може да има и мнозинство, подчерта той. „Големият въпрос след изборите е дали „двамата генерали – Радев и Борисов, ще могат да се разберат”, каза Райчев.
Лозанов обясни, че Радев ще спечели изборите, защото така се случва с всяка нова партия. И допълни, че става дума за наказателен вот. Също така посочи, че за ПП-ДБ би било „токсично” да направят коалиция с Радев.
Стойчев допусна, че е възможно да се стигне до съвместно управление между Радев и ПП-ДБ.
