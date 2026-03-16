Мартин Владимиров: Това е най-тежката петролна криза в историята

В България ръстът в цените на горивата е 10%, а в ЕС е 30%. Очаквам сближаване. Задържаме цените защото нашата верига на доставки е различна. Това заяви в ефира на Нова телевизия енергийният експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията.

По думите му това е най-тежката петролна криза в историята на петрола и с всеки ден ситуацията става по-сложна. "Проблемът с цените на петрола няма да спре. Дори да бъде отворен Ормузкият проток, те ще останат доста високи“, смята още той.

Владимиров увери, че няма риск за физическите доставки на петрол за България. „Задържаме цените в момента, защото нашата верига на доставки е много различна от тази на другите страни от ЕС. Ние получаваме директно суров нефт от Казахстан. Рафинерията ги купува на много по-стабилни цени и има резервни количества, които са заредени за три месеца. Казвайки това, обаче, всички рафинерии, включително нашата рафинерия, ценообразува на основата на Средиземноморската борса на горива, а там ръстът на цените на горивата е сериозен и той ще се отрази и на цените на горивата у нас“, каза той.

„Въпросът е, че България може да контролира това, защото е в уникалната позиция да управлява рафинерията, ние имаме особен управител, който може да натисне маржа на печалбата“, каза още експертът.