Мартин Владимиров: Това е най-тежката петролна криза в историята

16 Март, 2026 10:11 1 114 35

  • поскъпване-
  • цена-
  • дизел-
  • бензин-
  • горива-
  • лукойл-
  • мартин владимиров

България може да контролира това, защото е в уникалната позиция да управлява рафинерията, ние имаме особен управител, който може да натисне маржа на печалбата

Мартин Владимиров: Това е най-тежката петролна криза в историята - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В България ръстът в цените на горивата е 10%, а в ЕС е 30%. Очаквам сближаване. Задържаме цените защото нашата верига на доставки е различна. Това заяви в ефира на Нова телевизия енергийният експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията.

По думите му това е най-тежката петролна криза в историята на петрола и с всеки ден ситуацията става по-сложна. "Проблемът с цените на петрола няма да спре. Дори да бъде отворен Ормузкият проток, те ще останат доста високи“, смята още той.

Владимиров увери, че няма риск за физическите доставки на петрол за България. „Задържаме цените в момента, защото нашата верига на доставки е много различна от тази на другите страни от ЕС. Ние получаваме директно суров нефт от Казахстан. Рафинерията ги купува на много по-стабилни цени и има резервни количества, които са заредени за три месеца. Казвайки това, обаче, всички рафинерии, включително нашата рафинерия, ценообразува на основата на Средиземноморската борса на горива, а там ръстът на цените на горивата е сериозен и той ще се отрази и на цените на горивата у нас“, каза той.

„Въпросът е, че България може да контролира това, защото е в уникалната позиция да управлява рафинерията, ние имаме особен управител, който може да натисне маржа на печалбата“, каза още експертът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кифлите да слизат от джиповете!

    15 2 Отговор
    Задръстиха Софето.

    Коментиран от #27

    10:15 16.03.2026

  • 3 Ура,,Ура

    28 0 Отговор
    За цените на петрола не знам, ама май ще трябва да се радваме че го има. Такава помия забърка рижия, че може и с години да берем ядове.

    10:15 16.03.2026

  • 4 Предложение

    27 0 Отговор
    Съвсем нормално е като антикризисна мярка да бъде свалено ДДС на горива от 20% на 9%, защото ДДС в момента се начислява на гориво+акциз. Тоест облагат ни двойно.

    Коментиран от #12, #17

    10:15 16.03.2026

  • 5 важно е кого го засяга

    11 0 Отговор
    и кой я направи . арабите печелят от петрола да воюват и да богатеят . можеха да минат на водород , но петрола артисва . и няма да печелят милиарди ежеседмично .

    Коментиран от #22

    10:15 16.03.2026

  • 6 Иди се скрий якъде

    15 0 Отговор
    бе плужек.

    10:16 16.03.2026

  • 7 Туин Пийкс

    26 0 Отговор
    "Специалният управител" на рафинерията може да натисне само Кокорчо, нищо друго.

    Коментиран от #11

    10:16 16.03.2026

  • 8 Нали взимаме от Казахстан?

    17 0 Отговор
    Защо цените растат?

    Коментиран от #9, #14

    10:17 16.03.2026

  • 9 Гана Путинофила

    2 17 Отговор

    До коментар #8 от "Нали взимаме от Казахстан?":

    Защото нашите путинофили и Казахстан са прокси на путин!

    10:18 16.03.2026

  • 10 лгдбиу

    11 0 Отговор
    помияр

    10:18 16.03.2026

  • 11 гейлорд кукорчу

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Туин Пийкс":

    пълни на тоя управител и пълнея

    10:19 16.03.2026

  • 12 честен ционист

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Предложение":

    Блажени са вярващите. По-скоро държавата ще въведе съвсем скоро порциони, и индивидуални квоти за гориво, 15 мин градове, и въглероден отпечатък. Ганчо ще се реди по бензиностанциите с найлонови пликове.

    10:19 16.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Защото

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "Нали взимаме от Казахстан?":

    има световни котировки. Няма как едни да продават скъпо, а други да продават евтино.

    10:24 16.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Как пък не !

    20 0 Отговор
    Това момченце няма как да помни 70-те години. Тогава имаше лимит с купони от 40 литра за месец !
    Няма пътувам и ми се налага ! Хващаш влака или автобуса и заминаваш ! А купоните се продаваха в магазините ! Бензиностанциите само зареждаш и прибират купоните !

    Коментиран от #28

    10:28 16.03.2026

  • 17 а така

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Предложение":

    Помня едно време въведоха същата за кръчми и ресторанти преди 6г кога беше ковид. Да не би да стана по-евтино?

    10:29 16.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кое е това очилатото .айно?

    11 1 Отговор
    Видяло е тежка криза. 91-ва другарите въведоха купони за бензин и нафта, без да тръбят за кризата с терористичната щатска операция в залива срещу Ирак. После с години гасиха в пустиянта горящите петролни кладенци.

    10:34 16.03.2026

  • 20 Потоп

    3 1 Отговор
    Мартин Владимиров: Това е най-тежката петролна криза в историята унищожаваща природата с тия пъpделски леки коли на света!

    10:40 16.03.2026

  • 21 Поредният

    8 0 Отговор
    излишен хрантутник.

    10:44 16.03.2026

  • 22 знаещия

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "важно е кого го засяга":

    много точно казано.....

    10:58 16.03.2026

  • 23 Факти

    5 1 Отговор
    Най-тежката петролна криза е през 70-те когато цените се вдигат четворно. В САЩ и Европа налагат ограничения на потреблението на бензин - лимити по бензиностанциите, ограничаване на скоростта по магистралите, дори и забрана за ползване на лични автомобили в неделя. Кризата започва когато Египет и Сирия нападат изненадващо Израел от двете страни. Ирак, Йордания, Саудитска Арабия, Кувейт, Алжир и Мароко помагат на Египет и Сирия с войски и оръжие, включително танкове и самолети. Израел, обаче, обръща войната с помощта на САЩ. Тогава арабите побесняват и налагат петролно ембарго на Запада. Това променя света завинаги. Появяват се първите малки и икономични японски автомобили. Започва ударно строителство на АЕЦ. Сега кризата не е толкова тежка, но последиците ще бъдат подобни. Това ще форсира зеления преход. По улиците в Китай всички автомобили вече са електрически. Същото ще се случи и в Европа.

    10:59 16.03.2026

  • 24 Камила под камила

    6 0 Отговор
    Карлсон с перките май не знае, че през 70-те барела е станал от два долара на 20. Затова САЩ мразят Иран.

    11:02 16.03.2026

  • 25 Абе,

    6 0 Отговор
    според очилатия оли , по добре да е 3 евро бензина , но да не взимаме нефт от Казахстан, щото бил руски! А пък американските фирми му карат от обора само ...

    11:04 16.03.2026

  • 26 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "дцоикас":

    такива като този плужек са добре - дедо Сорос ги подхранва от години...

    11:07 16.03.2026

  • 27 Лошото е, че

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кифлите да слизат от джиповете!":

    Те ще са последните, които ще слязат - камионите за хляб може да спрат поради липса, но кифлите пари и гориво ще си намерят!

    11:09 16.03.2026

  • 28 Ама

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Как пък не !":

    къде ги измисляте тези лъжи ?! 70-те години бензин имаше колкото искаш ! Зиладжиите продаваха по 5 лв. туба от 20 литра ...

    11:10 16.03.2026

  • 29 Тая Кая

    6 0 Отговор
    Какви са тези 10% поскъпване бе ей, провинцията! Ние тук в Европа 30%! Веднага всичко да поскъпва! Вие европейци ще ставате ли или не?

    11:10 16.03.2026

  • 30 Роден в НРБ

    2 0 Отговор
    А лоши новини има ли?

    11:15 16.03.2026

  • 31 бай Иван

    4 0 Отговор
    Кой бе, кой я предизвика тая " невиждана"криза ?Я ви кажете къде го пише в статията да го прочета А кой ще я плати тая идиотия? Казвайте нещата с истинските им имена . И пак докарайте летящите цистерните на легището . Ама те не доставят гориво нали, а взимат? А ръководителят на НАТО води ли агресия в Иран ? А ние в НАТО с него ли сме? А ние агресори ли сме като сме в тоя блок.? Казвайте ги нещата както са. Гледам сега в Куба излизат на антиправителствени митинги.А кой е сложил под обсада целият остров от 60 години и го задушава всячески? Коя малка държава може да издържи това дори да искаш да си купиш гориво да не ти дават или ако пристига отнякъде да ти го откраднат? И за всичко е виновна управата на Куба и сега ще я бутат щото не може да се справя и ще клекнат на американците пак да им станат роби. ЩАСТЛИВИ АМЕРИКАНСКИ РОБИ. И това е демократично и е "Куул".Ай с.кти.р бре!

    11:16 16.03.2026

  • 32 ежко

    3 0 Отговор
    НПО-то пак се изказа без никой да го е питал!Голям експерт-страшни доклади пише, да има какво да четат другите НПО-та!Аман от специалисти!

    11:46 16.03.2026

  • 33 Навярно

    2 0 Отговор
    2 евро за литър ще стигнат цените, ако наистина суровият петрол стигне стойности от $150 за барел, а анализаторите са единодушни, че това трябва да се очаква. Правителството може да се откаже от част от ДДС без да пострада бюджета. Например временно да намали ДДС до 10% -12%.

    11:50 16.03.2026

  • 34 За ЕС

    1 0 Отговор
    публиката шоковото поскъпване и високите ценови равнища са нещо нормално. Просто икономиките в зоната не са стабилни, а прекомерните регулации на ЕС оскъпяват правенето на бизнес.

    11:53 16.03.2026

  • 35 идиоти вън

    1 0 Отговор
    До гъша ми дойде от полезните идиоти!!!!

    11:54 16.03.2026

