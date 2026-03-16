Мартин Владимиров: Това е най-тежката петролна криза в историята

В България ръстът в цените на горивата е 10%, а в ЕС е 30%. Очаквам сближаване. Задържаме цените защото нашата верига на доставки е различна. Това заяви в ефира на Нова телевизия енергийният експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията.
По думите му това е най-тежката петролна криза в историята на петрола и с всеки ден ситуацията става по-сложна. "Проблемът с цените на петрола няма да спре. Дори да бъде отворен Ормузкият проток, те ще останат доста високи“, смята още той.
Владимиров увери, че няма риск за физическите доставки на петрол за България. „Задържаме цените в момента, защото нашата верига на доставки е много различна от тази на другите страни от ЕС. Ние получаваме директно суров нефт от Казахстан. Рафинерията ги купува на много по-стабилни цени и има резервни количества, които са заредени за три месеца. Казвайки това, обаче, всички рафинерии, включително нашата рафинерия, ценообразува на основата на Средиземноморската борса на горива, а там ръстът на цените на горивата е сериозен и той ще се отрази и на цените на горивата у нас“, каза той.
„Въпросът е, че България може да контролира това, защото е в уникалната позиция да управлява рафинерията, ние имаме особен управител, който може да натисне маржа на печалбата“, каза още експертът.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Кифлите да слизат от джиповете!
Коментиран от #27
10:15 16.03.2026
3 Ура,,Ура
10:15 16.03.2026
4 Предложение
Коментиран от #12, #17
10:15 16.03.2026
5 важно е кого го засяга
Коментиран от #22
10:15 16.03.2026
6 Иди се скрий якъде
10:16 16.03.2026
7 Туин Пийкс
Коментиран от #11
10:16 16.03.2026
8 Нали взимаме от Казахстан?
Коментиран от #9, #14
10:17 16.03.2026
9 Гана Путинофила
До коментар #8 от "Нали взимаме от Казахстан?":Защото нашите путинофили и Казахстан са прокси на путин!
10:18 16.03.2026
10 лгдбиу
10:18 16.03.2026
11 гейлорд кукорчу
До коментар #7 от "Туин Пийкс":пълни на тоя управител и пълнея
10:19 16.03.2026
12 честен ционист
До коментар #4 от "Предложение":Блажени са вярващите. По-скоро държавата ще въведе съвсем скоро порциони, и индивидуални квоти за гориво, 15 мин градове, и въглероден отпечатък. Ганчо ще се реди по бензиностанциите с найлонови пликове.
10:19 16.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Защото
До коментар #8 от "Нали взимаме от Казахстан?":има световни котировки. Няма как едни да продават скъпо, а други да продават евтино.
10:24 16.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Как пък не !
Няма пътувам и ми се налага ! Хващаш влака или автобуса и заминаваш ! А купоните се продаваха в магазините ! Бензиностанциите само зареждаш и прибират купоните !
Коментиран от #28
10:28 16.03.2026
17 а така
До коментар #4 от "Предложение":Помня едно време въведоха същата за кръчми и ресторанти преди 6г кога беше ковид. Да не би да стана по-евтино?
10:29 16.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Кое е това очилатото .айно?
10:34 16.03.2026
20 Потоп
10:40 16.03.2026
21 Поредният
10:44 16.03.2026
22 знаещия
До коментар #5 от "важно е кого го засяга":много точно казано.....
10:58 16.03.2026
23 Факти
10:59 16.03.2026
24 Камила под камила
11:02 16.03.2026
25 Абе,
11:04 16.03.2026
26 Ами
До коментар #15 от "дцоикас":такива като този плужек са добре - дедо Сорос ги подхранва от години...
11:07 16.03.2026
27 Лошото е, че
До коментар #2 от "Кифлите да слизат от джиповете!":Те ще са последните, които ще слязат - камионите за хляб може да спрат поради липса, но кифлите пари и гориво ще си намерят!
11:09 16.03.2026
28 Ама
До коментар #16 от "Как пък не !":къде ги измисляте тези лъжи ?! 70-те години бензин имаше колкото искаш ! Зиладжиите продаваха по 5 лв. туба от 20 литра ...
11:10 16.03.2026
29 Тая Кая
11:10 16.03.2026
30 Роден в НРБ
11:15 16.03.2026
31 бай Иван
11:16 16.03.2026
32 ежко
11:46 16.03.2026
33 Навярно
11:50 16.03.2026
34 За ЕС
11:53 16.03.2026
35 идиоти вън
11:54 16.03.2026