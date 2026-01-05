Гарет Саутгейт сред фаворитите за нов мениджър на Манчестър Юнайтед: Кой ще поеме "червените дяволи"?

Манчестър Юнайтед отново е в търсене на нов лидер, след като днес официално се раздели с Рубен Аморим, който оглави тима през ноември 2024 година.

Според водещи британски издания, сред най-обсъжданите имена за мениджърския пост изпъква Гарет Саутгейт – бившият селекционер на английския национален отбор, известен със своята тактическа прозорливост и умение да вдъхновява футболистите.

В надпреварата за престижната позиция се включват и други утвърдени специалисти. Енцо Мареска, който наскоро напусна Челси, е сред обсъжданите варианти, както и Оливер Глазнер от Кристъл Палас.

Не по-малко впечатляващи са кандидатурите на Маурисио Почетино – бивш мениджър на Тотнъм и Челси, както и на Унай Емери, който в момента води Астън Вила.

Сред потенциалните наследници на мениджърския пост на "Олд Трафорд" се споменават още имената на Шави – екс-треньор на Барселона, Андони Ираола от Борнемут и Марко Силва, който ръководи Фулъм.

Докато ръководството на Манчестър Юнайтед обмисля следващия си ход, временно начело на отбора застава Дарън Флетчър.