Гарет Саутгейт сред фаворитите за нов мениджър на Манчестър Юнайтед: Кой ще поеме "червените дяволи"?

5 Януари, 2026 17:43 612 1

  • енцо мареска-
  • манчестър юнайтед-
  • рубен аморим-
  • мениджър-
  • гарет саутгейт

Енцо Мареска е друг възможен вариант пред ръководството

Гарет Саутгейт сред фаворитите за нов мениджър на Манчестър Юнайтед: Кой ще поеме "червените дяволи"? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед отново е в търсене на нов лидер, след като днес официално се раздели с Рубен Аморим, който оглави тима през ноември 2024 година.

Според водещи британски издания, сред най-обсъжданите имена за мениджърския пост изпъква Гарет Саутгейт – бившият селекционер на английския национален отбор, известен със своята тактическа прозорливост и умение да вдъхновява футболистите.

В надпреварата за престижната позиция се включват и други утвърдени специалисти. Енцо Мареска, който наскоро напусна Челси, е сред обсъжданите варианти, както и Оливер Глазнер от Кристъл Палас.

Не по-малко впечатляващи са кандидатурите на Маурисио Почетино – бивш мениджър на Тотнъм и Челси, както и на Унай Емери, който в момента води Астън Вила.

Сред потенциалните наследници на мениджърския пост на "Олд Трафорд" се споменават още имената на Шави – екс-треньор на Барселона, Андони Ираола от Борнемут и Марко Силва, който ръководи Фулъм.

Докато ръководството на Манчестър Юнайтед обмисля следващия си ход, временно начело на отбора застава Дарън Флетчър.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Тръмпоч

    3 0 Отговор
    Тия дяволи петрол имат ли?

    17:46 05.01.2026

