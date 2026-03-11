Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Йоко Оно мислила Джон Ленън за гей

11 Март, 2026 19:01

Преди да му стане съпруга, тя споделила подозренията си с Брайън Мей

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Сър Пол Маккартни разкри любопитен детайл от разговор с Йоко Оно, в който вдовицата на Джон Ленън е споделила предположение, че легендарният музикант от The Beatles може би е имал хомосексуални наклонности. Споменът на Маккартни излезе отново на преден план покрай документалния филм Man on the Run, посветен на живота и кариерата му след разпадането на групата.

В интервю за списание Vanity Fair, проведено през 2015 г., но цитирано отново във връзка с документалния проект, Маккартни разказва, че малко след убийството на Ленън през декември 1980 г. Йоко Оно му се е обадила и е споделила своята теория.

„Кълна се, че ми се обади след смъртта на Джон и каза: ‘Знаеш ли, мисля, че Джон може би е бил гей’. Отговорих ѝ, че не съм сигурен. Казах ѝ, че не мисля така – поне не по времето, когато го познавах“, спомня си Маккартни. По думите му през 60-те години той и Ленън са водили типичния за рок звездите начин на живот, свързан с многобройни връзки с жени.

Маккартни обаче признава, че слухове за сексуалната ориентация на Ленън са съществували още по време на активните години на The Beatles. Най-често те са били свързвани с близкото приятелство между Джон Ленън и мениджъра на групата Брайън Епстийн, който открито е бил хомосексуален. Въпреки това Маккартни подчертава, че никога не е вярвал, че между двамата е имало интимна връзка.

„Хората говореха за това, но аз лично никога не съм мислил, че се е случило нещо между тях“, казва музикантът.

Темата за сексуалността на Джон Ленън е обсъждана нееднократно през годините от биографи и музикални историци. Някои автори, включително журналистът Филип Норман и биографът Албърт Голдман, са спекулирали за по-сложни аспекти от личния му живот, но няма категорични доказателства в подкрепа на подобни твърдения.

Йоко Оно и Джон Ленън сключват брак през март 1969 г. и остават заедно до трагичната му смърт на 8 декември 1980 г., когато музикантът е застрелян пред дома си в Ню Йорк от Марк Дейвид Чапман. Връзката им се превръща в една от най-известните и обсъждани партньорства в историята на поп културата, а Оно често е обвинявана – особено от част от феновете – за разпадането на The Beatles.

Десетилетия по-късно Пол Маккартни нееднократно подчертава, че реалността е била много по-сложна. Според него отношенията между членовете на групата вече са били напрегнати още преди появата на Йоко Оно в живота на Джон Ленън.


  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 10 Отговор
    Джонко беше педал най-обикновен.🌈🛴🥳🤣🖕

    19:07 11.03.2026

  • 2 Бендида

    15 2 Отговор
    Уффф, Маккартни завтаря и повтаря, че Ленън му е бил приятел, пък дрънка на дърти години....и вярно да е било, редно ли е да му рови костите. Гнусно.

    Коментиран от #3

    19:11 11.03.2026

  • 3 Оно вещицата

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бендида":

    Точно, Сър Мак се е докарал до - една жена каза!!

    19:17 11.03.2026

  • 4 Хохо Бохо

    4 2 Отговор
    Сигурно е орал само в задния двор

    19:26 11.03.2026

  • 5 Сатана Z

    8 2 Отговор
    А Йоко Оно умреше да си показва косматата катерица под път и над път.Винаги съм се чудиш на Ленън как от къде намери това узкоглазо влечуго?

    19:27 11.03.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    6 3 Отговор
    Хайде стига с това име Епстийн. Има Епщайн, така както има Айнщайн и Франкенщайн. Не е хубаво това, което говори Пол Маккартни. Милиардер е, но завижда, щото винаги е в сянката на Джон Ленън и плещи глупости. Не и прави чест и на Йоко Оно. Цял свят се чудеше , откъде намери тази грозна жена, човек като него, дето всички красавици го искаха.

    19:32 11.03.2026

  • 7 Хейт

    5 2 Отговор
    Айде, айде! Поредната политически коректна статийка. По-голяма глупост не можахте ли да измислите?

    19:34 11.03.2026

  • 8 А той нея я е

    4 1 Отговор
    мислил за китайка, но тя се оказала японско менте...

    19:35 11.03.2026

  • 9 Дзак

    0 0 Отговор
    Ами Пол няма кариера след разпадането на Бийтълс.

    19:54 11.03.2026

  • 10 Адвокат на лидл

    0 0 Отговор
    На Боби репортера устенцето ще му прилива от млечни изделия

    19:54 11.03.2026