Йоко Оно мислила Джон Ленън за гей

Сър Пол Маккартни разкри любопитен детайл от разговор с Йоко Оно, в който вдовицата на Джон Ленън е споделила предположение, че легендарният музикант от The Beatles може би е имал хомосексуални наклонности. Споменът на Маккартни излезе отново на преден план покрай документалния филм Man on the Run, посветен на живота и кариерата му след разпадането на групата.

В интервю за списание Vanity Fair, проведено през 2015 г., но цитирано отново във връзка с документалния проект, Маккартни разказва, че малко след убийството на Ленън през декември 1980 г. Йоко Оно му се е обадила и е споделила своята теория.

„Кълна се, че ми се обади след смъртта на Джон и каза: ‘Знаеш ли, мисля, че Джон може би е бил гей’. Отговорих ѝ, че не съм сигурен. Казах ѝ, че не мисля така – поне не по времето, когато го познавах“, спомня си Маккартни. По думите му през 60-те години той и Ленън са водили типичния за рок звездите начин на живот, свързан с многобройни връзки с жени.

Маккартни обаче признава, че слухове за сексуалната ориентация на Ленън са съществували още по време на активните години на The Beatles. Най-често те са били свързвани с близкото приятелство между Джон Ленън и мениджъра на групата Брайън Епстийн, който открито е бил хомосексуален. Въпреки това Маккартни подчертава, че никога не е вярвал, че между двамата е имало интимна връзка.

„Хората говореха за това, но аз лично никога не съм мислил, че се е случило нещо между тях“, казва музикантът.

Темата за сексуалността на Джон Ленън е обсъждана нееднократно през годините от биографи и музикални историци. Някои автори, включително журналистът Филип Норман и биографът Албърт Голдман, са спекулирали за по-сложни аспекти от личния му живот, но няма категорични доказателства в подкрепа на подобни твърдения.

Йоко Оно и Джон Ленън сключват брак през март 1969 г. и остават заедно до трагичната му смърт на 8 декември 1980 г., когато музикантът е застрелян пред дома си в Ню Йорк от Марк Дейвид Чапман. Връзката им се превръща в една от най-известните и обсъждани партньорства в историята на поп културата, а Оно често е обвинявана – особено от част от феновете – за разпадането на The Beatles.

Десетилетия по-късно Пол Маккартни нееднократно подчертава, че реалността е била много по-сложна. Според него отношенията между членовете на групата вече са били напрегнати още преди появата на Йоко Оно в живота на Джон Ленън.