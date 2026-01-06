Новини
Изабелла Шиникова с две победи в Найроби

6 Януари, 2026 18:27 406 0

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" е поставена под №1 в схемата на сингъл

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на сингъл и за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Найроби (Кения) с награден фонд 30 000 долара.

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" е поставена под №1 в схемата на сингъл.
Българката започна убедително участието си, след като разгроми квалификантката Сравия Шивани Чилакалапуди (Индия) с 6:1, 6:2 за 61 минути.

В битка за място на четвъртфиналите Шиникова ще се изправи срещу Мандегар Фарзами (Иран).


В надпреварата на двойки Шиникова и Лъсюе Сяо (Китай), четвърти поставени, достигнаха до четвъртфиналите след категоричен успех над Ада Ян Шъхун (Китай) и Стейси Йего (Кения) с 6:1, 6:2 за 52


