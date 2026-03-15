Ynet: Нетаняху поискал помощ от Зеленски срещу иранските дронове

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е поискал съдействие от украинския президент Володимир Зеленски в противодействието на иранските дронове, съобщи новинарския портал Ynet.

Според журналисти, израелското искане е възникнало в светлината на богатия опит на Украйна в прихващането на безпилотни летателни апарати и плановете за сътрудничество между Израел и Украйна по този въпрос.

Украинският посланик в Израел Евгений Корнийчук потвърди, че искането е било отправено. Според наличната информация обаче, разговор между Нетаняху и Зеленски все още не се е състоял.

На 14 март председателят на Комисията по национална сигурност на иранския парламент Ибрахим Азизи заяви, че Украйна рискува да се превърне в легитимна цел за ирански удари поради подкрепата си за Израел с дронове и фактическото си участие в конфликта. Тези забележки вече предизвикаха реакция в Украйна - политикът е добавен в базата данни на сайта "Миротворец".