Реал Мадрид прегази Елче, Валверде продължава да впечатлява с голове (ВИДЕО)

Реал Мадрид спечели с 4:1 домакинството си на Елче на „Бернабеу“, а Арда Гюлер обра овациите на десетките хиляди по трибуните с много, много красив четвърти гол за „белите“. След 28 изиграни кръга Реал има 66 точки и е една зад шампиона Барселона, който е с мач пасив.

В първия половин час Реал имаше затруднения и не успя да създаде почти нищо пред вратата на своя гост. Едва шест минути преди почивката „лос бланкос“ се съживиха и успяха да поведат с на практика първата си възможност. Федерико Валверде стреля силно от фал, а Матиас Дитуро успя да избие. Получи се карамбол пред вратаря, а топката бе намерена от въздуха от Антонио Рюдигер, вкарал за 1:0.

Реал М „надуши кръв“ и бързо уби интригата с втори гол, не по-малко красив. Фран Гарсия намери Феде Валверде при свое включване отляво. Уругвайският полузащитник реализира с изключително прецизен изстрел своето четвърто попадение за седмицата – 2:0. Преди няколко дни латиносът отбеляза хеттрик на Манчестър Сити в Шампионска лига.

След почивката Браим Диас се отчете с пропуск, останал в ситуация един на един с Дитуро.

В 66-ата минута Даниел Янес центрира отлично, а снажният Дийн Хаусен засече с глава за 3:0. Попадението уби и малкото съпротива на гостите от Елче.

В последните пет минути от редовното време паднаха още две попадения. Първо Мануел Моран си отбеляза автогол за 1:3, а няколко минути по-късно Арда Гюлер фиксира крайното 4:1 с феноменално изпълнение от центъра. Турският футболист видя излезлия напред Дитуро и го прехвърли по изключително красив начин.