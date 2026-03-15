Манчестър Сити допусна втора поредна грешка и изостава доста от Арсенал

Манчестър Сити допусна втора поредна грешка в първенството и вече изостава на девет точки от лидера Арсенал. "Гражданите" не успяха да победят борещия се за оцеляване Уест Хам, като срещата, играна в Лондон, завърши 1:1. Двата гола паднаха в рамките на четири минути пред първото полувреме. Бернардо Силва откри след великолепно изпълнение в 31-ата минута, но домакините много бързо изравниха след попадение на Константинос Мавропанос. Точката бе много ценна за Уест Хам и го извади от зоната на изпадащите.

"Гражданите" имаха огромно предимство по отношение владеенето на топката, но не създаваха никакви положения. Домакините знаеха, че рядко ще играят с коженото кълбо. Те бяха добре огранизирани, но и не бяха притискани от съперника. Тимът на Гуардиола не създаде почти нищо в предни позиции през първия половин час. Мармуш пропиля една възможност, когато бе отсъден фал на добра позиция. В 31-ата минута гениално изпълнение на Бернардо Силва промени ситуацията. Португалецът напредна отляво, влезе в наказателното поле и с много елегантен удар прехвърли вратаря.

Четири минути по-късно дойде един от редките случай, в които Уест Хам игра в полето на съперника. Домакините стигнаха до първия си ъглов удар в мача и той доведе до изравнителен гол. Донарума излезе лошо и не стигна до топката, а Мавропанос се извиси и насочи топката към мрежата. Попадението даде увереност на "чуковете" и те заиграха по-силно в следващия период, а Ман Сити изглеждаше доста объркан. Все пак гостите стигнаха до добра ситуация в самия край на първата част, но Семеньо стреля покрай вратата.

След почивката "гражданите" движеха по-бързо топката и създаваха малко повече положения, но и домакините не бяха толкова пасивни. Мармуш имаше възможност да стреля в началото на втората част, но прати топката покрай вратата. Малко по-късно Соучек прати прекрасно центриране в наказателното поле на съперника, но Кастейянос не успя да играе с топката. Гуардиола започна със смените след час игра и секунди по-късно неговият тим можеше да поведе. Доку и Шерки замениха Аит-Нури и Мармуш. Именно Шерки изведе Холанд на добра позиция, но ударът на норвежеца бе спрян от отлична намеса на Хермансен.

Вратарят на домакините направи спасяване и след удар на Матеус Нунеш, а Холанд пропиля една отлична възможност. Шерки имаше шанс да стреля, но Хермансен бе на много добра позиция и хвана топката. Французинът удари греда от пряк свободен удар. Ман Сити натисна в края, но защитата на Уест Хам се справяше. Най-добрата възможност дойде в добавеното време, но Марк Геи направи голям пропуск, като прати топката над вратата.