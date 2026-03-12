Ферари залага на иновация: Революционно задно крило дебютира на Гран при на Шанхай

Феновете на Формула 1 очакват с нетърпение предстоящия уикенд в Шанхай, където легендарният отбор на Ферари ще представи най-новото си технологично чудо – изцяло променено задно крило, което обещава да разтърси баланса на силите на пистата.

След като по време на предсезонните тестове в Бахрейн италианският тим загатна за тази авангардна аеродинамична разработка, сега дойде моментът тя да бъде изпитана в реални състезателни условия. В Австралия, където Шарл Льоклер се качи на подиума с трето място, а Люис Хамилтън финишира четвърти, болидът SF-26 все още не разполагаше с този ключов елемент – иновативното обръщащо се крило.

Любопитното при новата система е, че тя позволява на задното крило да се завърта на 180 градуса в режим „активна аеродинамика“, което дава на пилотите допълнително предимство при изпреварвания и високи скорости. По време на втората тестова сесия в Бахрейн, Хамилтън направи пет обиколки с тази новост, която предизвика бурни дискусии сред експертите.

Въпреки ентусиазма, инженерите на Скудерията са изправени пред сериозно предизвикателство – състезанието в Шанхай ще се проведе във формат със спринт, което означава само една свободна тренировка и ограничено време за експерименти с настройки и компоненти. Това прави дебюта на новото крило още по-рисков, но и потенциално сензационен.