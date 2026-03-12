Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Ферари залага на иновация: Революционно задно крило дебютира на Гран при на Шанхай

Ферари залага на иновация: Революционно задно крило дебютира на Гран при на Шанхай

12 Март, 2026 16:25 586 2

  • ферари-
  • формула 1-
  • задно крило-
  • иновация-
  • гран при на шанхай-
  • sf-26-
  • аеродинамика-
  • спринт състезание-
  • технически правила 2026

Новите технически правила за сезон 2026 дават зелена светлина на отборите да експериментират

Ферари залага на иновация: Революционно задно крило дебютира на Гран при на Шанхай - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Феновете на Формула 1 очакват с нетърпение предстоящия уикенд в Шанхай, където легендарният отбор на Ферари ще представи най-новото си технологично чудо – изцяло променено задно крило, което обещава да разтърси баланса на силите на пистата.

След като по време на предсезонните тестове в Бахрейн италианският тим загатна за тази авангардна аеродинамична разработка, сега дойде моментът тя да бъде изпитана в реални състезателни условия. В Австралия, където Шарл Льоклер се качи на подиума с трето място, а Люис Хамилтън финишира четвърти, болидът SF-26 все още не разполагаше с този ключов елемент – иновативното обръщащо се крило.

Любопитното при новата система е, че тя позволява на задното крило да се завърта на 180 градуса в режим „активна аеродинамика“, което дава на пилотите допълнително предимство при изпреварвания и високи скорости. По време на втората тестова сесия в Бахрейн, Хамилтън направи пет обиколки с тази новост, която предизвика бурни дискусии сред експертите.

Въпреки ентусиазма, инженерите на Скудерията са изправени пред сериозно предизвикателство – състезанието в Шанхай ще се проведе във формат със спринт, което означава само една свободна тренировка и ограничено време за експерименти с настройки и компоненти. Това прави дебюта на новото крило още по-рисков, но и потенциално сензационен.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Формула

    3 1 Отговор
    отдавна няма, всичко е бокс стратегия и сметки и мрънкачи за волана, на които все някой им пречи (Ръсел, Хамилтън..)

    16:38 12.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове