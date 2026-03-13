Джордж Ръсел с Мерцедес доминира в тренировката преди Гран при на Китай

Започна уикендът във Формула 1! Джордж Ръсел с Мерцедес демонстрира впечатляваща скорост и оглави класирането в единствената свободна тренировка на легендарната писта в Шанхай.

Британецът, който е на 28 години, измина 29 обиколки по 5,45-километровото трасе, като записа най-доброто време – 1:32.741 минути.

След него, само на 0.120 секунди изоставане, се нареди неговият съотборник Кими Антонели от Италия, което донесе двойна радост за отбора на Мерцедес.

Третата позиция бе заета от друг британец – Ландо Норис, представител на МакЛарън, който изостана с 0.555 секунди от лидера.