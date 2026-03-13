Новини
Джордж Ръсел с Мерцедес доминира в тренировката преди Гран при на Китай

13 Март, 2026 09:48 500 0

След него се нареди неговият съотборник Кими Антонели

Джордж Ръсел с Мерцедес доминира в тренировката преди Гран при на Китай - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Започна уикендът във Формула 1! Джордж Ръсел с Мерцедес демонстрира впечатляваща скорост и оглави класирането в единствената свободна тренировка на легендарната писта в Шанхай.

Британецът, който е на 28 години, измина 29 обиколки по 5,45-километровото трасе, като записа най-доброто време – 1:32.741 минути.

След него, само на 0.120 секунди изоставане, се нареди неговият съотборник Кими Антонели от Италия, което донесе двойна радост за отбора на Мерцедес.

Третата позиция бе заета от друг британец – Ландо Норис, представител на МакЛарън, който изостана с 0.555 секунди от лидера.


