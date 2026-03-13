Джордж Ръсел с победа в квалификацията за спринта на Гран при на Китай

Джордж Ръсел демонстрира истинска класа и скорост, като оглави квалификационната сесия за спринтовото състезание на Гран при на Китай – втория кръг от календара на Формула 1 за сезона.

Пилотът на Mercedes, който вече бе най-бърз и по време на единствената свободна тренировка по-рано през деня, затвърди доминацията си на легендарната писта в Шанхай, дълга 5,45 километра. Британецът, който е на 28 години, завъртя общо 13 обиколки, като най-доброто му време – 1:31.520 минути – се оказа недостижимо за останалите претенденти.

След него, с изоставане от 0.289 секунди, се нареди неговият съотборник Кими Антонели, който също впечатли с представянето си зад волана на болида на Mercedes. Третата позиция в квалификацията бе заета от Ландо Норис (McLaren), който остана на 0.621 секунди от върха.

В топ 5 се класираха още седемкратният световен шампион Люис Хамилтън, този път с екипа на Ferrari, както и младата звезда на McLaren – Оскар Пиастри.

Спринтовото състезание ще се проведе в ранните часове на събота по българско време.