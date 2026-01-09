Новини
Григор Димитров отказа да играе за България в исторически мач

Григор Димитров отказа да играе за България в исторически мач

9 Януари, 2026 14:15 1 025 20

За първи път в историята страната ни ще бъде сред най-добрите на световното отборно първенство

Григор Димитров отказа да играе за България в исторически мач - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Григор Димитров е отказал да играе за България в историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис".

За първи път в историята страната ни ще бъде сред най-добрите на световното отборно първенство. Григор е изпратил отговор, в който казва, че няма да приеме отправената покана.

Двубоите с Белгия ще се проведат на 7 и 8 февуари на червен корт в пловдивската зала "Колодрума".

Организацията ще струва около 250 000 евро. Пакетните билети за двата дни ще са по 30 и 50 евро, а всички срещи ще се излъчват по NOVA и NOVA Sport.

"Шанс Григор да приеме теоретично винаги има. Той е поканен, но имаме получен отказ преди седмица, че няма да успее да вземе участие. Теоретично има възможност това нещо да се промени, но засега официалното становище, което имаме е, че няма да вземе участие. Виждаме, че в последните години, за съжаление, той не е част от състава, но пък тези младежи имат много голям стимул, желание и мотивация да се показват, да се доказват и са с огромно желание да играят за България, което нас ни радва изключително много", каза капитанът ни Валентин Димов.

Вицепрезидентът на БФ Тенис, изпълнителен директор на ТК Локомотив Пловдив и организатор на мача за Купа "Дейвис" Георги Чочев добави, че Гришо има постоянна покана.

"Григор Димитров винаги е бил канен за всеки един от мачовете, не е имало мач, или поне откакто аз съм част от Управителният съвет на БФ Тенис. При него честите отговори са, че този мач не влиза в програмата му. Ние не можем да го съдим, все пак Григор Димитров е икона на българския спорт и той сам преценява своята програма. Но той не е нужно дори да бъде канен, той има една постоянна покана, така че вратите за него винаги са отворени и ние ще бъдем изключително щастливи, когато той се почувства готов, да дойде и да играе за България, защото той не е и икона - той е явление!".

В състава се завръща Илиян Радулов, който пропусна двубоя срещу Финландия поради контузия, но беше част от тима при успеха над Румъния в началото на миналата година. Другите играчи, на които Димов ще разчита за важния двубой са Иван Иванов, Александър Василев, Пьотр Нестеров и Александър Донски.

Белгия пък ще разчита на четирима играчи от Топ 100 в световните ранглисти по тенис на сингъл и на двойки.


  • 1 хайде бе

    5 16 Отговор
    и нека хейта да започне сега, и после същите хора викат ама защо не идва никога :)

    Коментиран от #10, #19

    14:18 09.01.2026

  • 2 бай Кольо

    26 4 Отговор
    Никога не съм го харесвал щото се дуе и само на хартия е българин!Нищо не е направил заБългария!

    14:19 09.01.2026

  • 3 Коки

    22 5 Отговор
    Стига сте го канили тоя Каин, вече е слабак дайте шанс на младите

    14:23 09.01.2026

  • 4 Радев

    16 2 Отговор
    Каун

    Коментиран от #16

    14:25 09.01.2026

  • 5 Счетоводител

    8 0 Отговор
    Като иска да играе, нека играе, като не иска - какво иска, негова работа. Имаше такива и във волейбола и в други спортове, но се видя че успехите идват с това което се изгражда отдолу. Само футбола е пример за обратното на предното изречение, ама те там са големите свезди и специалисти.

    14:26 09.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ИВАН

    7 4 Отговор
    Все разни особени българи, като карлос нас.ра,ния, да се чуди човек, българи ли са.

    14:29 09.01.2026

  • 8 Този е

    14 0 Отговор
    от Монако, нормално е да не играе за България.

    14:34 09.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хейтър

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "хайде бе":

    Ама той играл ли е за България някога?

    14:35 09.01.2026

  • 11 Софийски селянин,

    8 0 Отговор
    Има един стар селски лаф и на него много му подхожда,мяза,Самог@znik

    14:36 09.01.2026

  • 12 хасан двата у..

    3 1 Отговор
    балсъмга фмаата

    14:39 09.01.2026

  • 13 ШЕФА

    13 1 Отговор
    Нормален отговор на Асковски селяк за което му благодарим и то много.Цяло щастие е че няма да му гледаме некадърната игра и надменната физиономия.Програмата му с ТОТОТО е много натоварена,а както знаем там ако не си спазиш уговорката чупят ръчички.

    14:39 09.01.2026

  • 14 9689

    5 1 Отговор
    Леке.......

    14:40 09.01.2026

  • 15 Брат Малеев

    9 0 Отговор
    Имаме си млади и нахъсани момчета, които не ги е срам да играят за България в Купа Дейвис, не ни трябва този каун.

    14:40 09.01.2026

  • 16 Бостанжия

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Радев":

    Каунь бре...каунь...
    Така им викаме у Асковско къде събта рабта няма...
    КАУНЬ АСКОВСКИ от МОНАКО,но загърбил...България!

    14:40 09.01.2026

  • 17 Исмаил

    7 1 Отговор
    Има основателни причини. Ще участва в първенството на ЛГБТ. Успех.

    14:41 09.01.2026

  • 18 Григор ли?

    6 1 Отговор
    Че това вече сме го играли за не знам кой път! За разлика от много други световни звезди, за които е въпрос на чест да играят за Родината си, нашето момче не е от тях! Пък и защо да се поти без пари и да се излага.И без това играта му отдавна е на приливи и отливи.Голям играя....БЕШЕ! Вече отдавна лежи на стари лаври и печели предимно от рекламни договори.Дано нашите МЛАДИ МОМЧЕТА се борят като лъвове и покажат характер, какъвто той явно НЯМА!

    14:43 09.01.2026

  • 19 Хайде де

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "хайде бе":

    Че той НИКОГА не идва! Това да не е Новак Джокович!

    14:44 09.01.2026

  • 20 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу! 🤣🤣🤣

    14:59 09.01.2026

