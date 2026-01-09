Григор Димитров отказа да играе за България в исторически мач

Григор Димитров е отказал да играе за България в историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис".

За първи път в историята страната ни ще бъде сред най-добрите на световното отборно първенство. Григор е изпратил отговор, в който казва, че няма да приеме отправената покана.

Двубоите с Белгия ще се проведат на 7 и 8 февуари на червен корт в пловдивската зала "Колодрума".

Организацията ще струва около 250 000 евро. Пакетните билети за двата дни ще са по 30 и 50 евро, а всички срещи ще се излъчват по NOVA и NOVA Sport.

"Шанс Григор да приеме теоретично винаги има. Той е поканен, но имаме получен отказ преди седмица, че няма да успее да вземе участие. Теоретично има възможност това нещо да се промени, но засега официалното становище, което имаме е, че няма да вземе участие. Виждаме, че в последните години, за съжаление, той не е част от състава, но пък тези младежи имат много голям стимул, желание и мотивация да се показват, да се доказват и са с огромно желание да играят за България, което нас ни радва изключително много", каза капитанът ни Валентин Димов.

Вицепрезидентът на БФ Тенис, изпълнителен директор на ТК Локомотив Пловдив и организатор на мача за Купа "Дейвис" Георги Чочев добави, че Гришо има постоянна покана.

"Григор Димитров винаги е бил канен за всеки един от мачовете, не е имало мач, или поне откакто аз съм част от Управителният съвет на БФ Тенис. При него честите отговори са, че този мач не влиза в програмата му. Ние не можем да го съдим, все пак Григор Димитров е икона на българския спорт и той сам преценява своята програма. Но той не е нужно дори да бъде канен, той има една постоянна покана, така че вратите за него винаги са отворени и ние ще бъдем изключително щастливи, когато той се почувства готов, да дойде и да играе за България, защото той не е и икона - той е явление!".

В състава се завръща Илиян Радулов, който пропусна двубоя срещу Финландия поради контузия, но беше част от тима при успеха над Румъния в началото на миналата година. Другите играчи, на които Димов ще разчита за важния двубой са Иван Иванов, Александър Василев, Пьотр Нестеров и Александър Донски.

Белгия пък ще разчита на четирима играчи от Топ 100 в световните ранглисти по тенис на сингъл и на двойки.