Босът на Формула 1: Гарантирам, че Макс Верстапен няма да си тръгне

Президентът и главен изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали отговори на критиките на 4-кратния световен шампион Макс Верстапен, насочени срещу новите правила и промените по болидите. Италианецът даде да се разбере, че е уверен, че Макс няма да напусне Формула 1 само защото управлението на новите коли не му харесва.

След първите тестове преди сезон 2026 Верстапен обясни, че използването на повече мощност, идваща от електрическата система е „антисъстезателно“ решение и че Формула 1 се превръща във „Формула Е на стероиди“.

Заради по-сериозното управление на енергията пилотите вече трябва да работят повече по акумулирането на електрическа енергия, включително и по време на бързите си квалификационни обиколки, като много пилоти са на мнение, че тези изисквания противоречат на смисъла на Формула 1.

„Срещнах се с всички пилоти, вчера се видях с Макс – обясни Доменикали в Бахрейн. – Гарантирам ви, че Макс обича Формула 1 и го грижа за спорта повече от всеки друг.

„Ясно е какво иска да каже Макс, но ние проведохме много успешна среща с него, с ФИА, с отборите и изяснихме какво е искал да каже той. Макс държи да се работи в посока запазването на таланта на пилотите в центъра на състезанията без обаче да променяме подхода си към развитието на Формула 1.

„Аз имам много добри отношения с Макс. Познавам го много добре и прекарвам много време с него. Затова и съм сигурен, че той няма да си тръгне от Формула 1, гарантирам го. Той обича Формула 1, в това няма никакво съмнение.“