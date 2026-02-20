Една от най-коментираните двойки в света на Формула 1 отново разделена

Една от най-коментираните двойки в света на Формула 1 изглежда отново е сложила край на отношенията си. Световният шампион Ландо Норис се е разделил със супермодела Маги Корсейро, съобщава пресата на Острова.

Британският пилот и 23-годишната португалска красавица имаха връзка с редица обрати от 2023 година насам.

Маги беше до него по време на емоционалния триумф, когато той спечели световната титла в Абу Даби миналата година. Сега обаче изглежда, че пътищата им отново са се разделили, съобщава The Sun.

Истинска бомба пусна видео, публикувано в TikTok, в което Норис очевидно казва на Карлос Сайнц-младши, че е „свободен мъж“.

Във въпросния клип от TikTok, Сайнц пита Норис: „Добре ли сте с Маги?“.

Отговорът на Ландо е категоричен: „Не“, последван от това, което звучи като „свободен мъж“, въпреки не дотам доброто качество на звука.

Видеото е заснето по време на фотосесия на пилотите от предсезонните тестове в Бахрейн тази седмица.

Това не е първа раздяла за двойката. Норис и Корсейро прекратиха отношенията си през 2024 година, преди отново да се съберат миналата година, но изглежда, че този път краят е окончателен.

Според The Sun, сигнали за разрив е имало от известно време.

„Те се отдалечиха след победата му миналия сезон. Най-голямата подсказка дойде в Бахрейн, когато Ландо организира парти, за да благодари на екипа си и всички, които са го подкрепяли от самото начало. Всички присъстваха на общата снимка. Единствената липсваща фигура беше приятелката му Маги. Това, разбира се, породи множество слухове“, разказва източник пред изданието.

През декември миналата година Корсейро не успя да сдържи сълзите си от щастие, докато наблюдаваше как Норис грабва световната титла.

Красавицата присъстваше на празненствата след победата, които включваха родителите на Норис, брат му и екипа на Макларън. Смята се, че компанията е купонясвала през цялата нощ до 6 сутринта в понеделник, като сметката от посетените хотелски барове е достигнала впечатляващите 100 000 паунда.

Маги Корсейро е родена в Португалия. Тя е много популярна в социалните мрежи с над 800 000 последователи в TikTok. Освен успешна кариера като актриса в португалски телевизионни драми, тя е редовно лице на рекламни кампании и е съосновател на екосъобразната марка бански костюми Missus. Нейни снимки са красили и страниците на Vogue Portugal - издание, в което самият Норис преди време е говорил с възхищение за нея.