Спалети бие шута на шестима, ако остане начело на Ювентус

Поне шестима футболисти на Ювентус не са част от плановете на Лучано Спалети за следващия сезон, в случай че тосканският тактик остане начело на отбора в Торино, твърди „La Gazzetta dello Sport“. Треньорът на Ювентус вече е определил играчите, които няма да бъдат част от неговия проект през сезон 2026-27, ако той продължи да води клуба и след лятото.

Лоис Опенда със сигурност е разочаровал Спалети по време на тренировките, тъй като белгиецът е изиграл едва 87 минути в осем мача през 2026 г. Въпреки че Душан Влахович и Джонатан Дейвид бяха контузени за мача срещу Галатасарай във вторник, Спалети предпочете да използва Уестън Маккени като централен нападател, вместо да заложи на Опенда.

Хуан Кабал също се представи изключително слабо в Истанбул, а според „Gazzetta“ колумбийският национал изпитва сериозни трудности да се адаптира към стила на игра на Спалети, особено при изнасянето на топката от защитата.

Федерико Гати също имаше проблеми в Истанбул, след като се появи от резервната скамейка, и се очаква отново да бъде резерва през следващия сезон, ако остане в Торино.

Вратарят Микеле Ди Грегорио също е обект на критики, след като Ювентус допусна 13 гола в последните си четири мача. Междувременно Василие Аджич и Едон Жегрова получават все по-малко игрово време през последните седмици.

Според италианското издание, всички тези играчи не се очаква да бъдат част от бъдещите планове на Спалети, ако тосканският специалист остане в Торино и през следващия сезон. Договорът на Спалети с клуба от „Алианц Стейдиъм“ изтича през юни, но шефовете в клуба не изключват възможността да го задържат по-дълго, ако той класира отбора за Шампионската лига.