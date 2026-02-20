Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Неочакван инцидент с мобилен телефон на олимпийски финал

Неочакван инцидент с мобилен телефон на олимпийски финал

20 Февруари, 2026 15:00 2 102 10

  • джесика перлмътър-
  • сноуборд-
  • слоупстайл-
  • спорт-
  • олимпиада 2026-
  • олимпийски игри-
  • зимни олимпийски игри

16-годишната американска надежда Джесика Перлмътър не само впечатли с епични скокове, но и шокира коментатори и публика

Неочакван инцидент с мобилен телефон на олимпийски финал - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Необичаен инцидент съпроводи финалите по сноуборд слоупстайл за жени на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

16-годишната американска надежда Джесика Перлмътър не само впечатли с епични скокове, но и шокира коментатори и публика, когато изненадващо мобилният ѝ телефон изскочи от джоба по време на изпълнението ѝ.

В сряда, 18 февруари, по време на своето спускане в Ливиньо Еър Парк, Италия, Перлмътър изпълняваше зрелищен скок, когато мобилното устройство полетя към снега.

„Не знам дали телефонът ѝ просто падна от джоба?“, запитаха озадачени коментаторите на живо, докато на забавен каданс ясно се виждаше как телефонът подскача и се плъзга по рампата.

Въпреки куриоза, Перлмътър продължи с изпълнението си, с висящи слушалки от джоба, но при следващия си опит за скок, за съжаление, тя падна при приземяването.

„Това падане беше доста брутално. Да, вероятно това беше заради телефона ѝ“, предположи коментаторът за най-младата състезателка в дисциплината.

Често състезатели като нея слушат музика по време на състезание, за да се мотивират или да заглушат околния шум, практика, която се среща често на големи спортни събития.

В Инстаграм Перлмътър изрази огромната си благодарност за първото си олимпийско преживяване и подкрепата, която е получила.

„Олимпиадата беше мечта, благодаря на всички. Толкова съм щастлива, че успях да направя своите спускания в биг еър и да стигна до финалите с 6-о място в слоупстайл. Поздравления за всички момичета, които се състезаваха, страхотни сте и беше чест да карам тук, в Италия, с всички“, сподели младата състезателка.

Тя благодари специално на отборите на САЩ, както и на треньорите и семейството си.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Съгласен

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фактъ":

    Откачена работа...откачено поколение...

    15:14 20.02.2026

  • 3 Еееее,

    9 0 Отговор
    Без телефон ше се бъгнат. Детска им работа!

    15:21 20.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Млад

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Фактъ":

    А дъртаците не могат да оцелеят и 1 минута ако не измрънкат за нещо :)

    15:28 20.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Чичкото с ПОТНИКА

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Джен Z":

    Шoшльoпи вчерашни, без телефони и GPS тоалетните си не можете да немерите!

    Коментиран от #8

    15:31 20.02.2026

  • 8 Млад

    2 7 Отговор

    До коментар #7 от "Чичкото с ПОТНИКА":

    А вие дъртите не можете да се оправите с най-простия смартфон и викате внуците си да ви показват как се ползва :) хаха

    Коментиран от #10

    15:52 20.02.2026

  • 9 звездите ми го говорят-

    3 0 Отговор
    добре че вибратора не е изпаднал...

    16:02 20.02.2026

  • 10 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Млад":

    Само, че сополанко при голяма криза телефона може единствено да си го пъхнеш в ...!
    Оцеляват трудолюбивите и хората с умения!
    Ако и крушката чакаш телефона да ти я смени, значи чп за зеле не става от теб!

    16:28 20.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове