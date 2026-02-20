Неочакван инцидент с мобилен телефон на олимпийски финал

Необичаен инцидент съпроводи финалите по сноуборд слоупстайл за жени на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.
16-годишната американска надежда Джесика Перлмътър не само впечатли с епични скокове, но и шокира коментатори и публика, когато изненадващо мобилният ѝ телефон изскочи от джоба по време на изпълнението ѝ.
В сряда, 18 февруари, по време на своето спускане в Ливиньо Еър Парк, Италия, Перлмътър изпълняваше зрелищен скок, когато мобилното устройство полетя към снега.
„Не знам дали телефонът ѝ просто падна от джоба?“, запитаха озадачени коментаторите на живо, докато на забавен каданс ясно се виждаше как телефонът подскача и се плъзга по рампата.
Въпреки куриоза, Перлмътър продължи с изпълнението си, с висящи слушалки от джоба, но при следващия си опит за скок, за съжаление, тя падна при приземяването.
Jessica Perlmutter#TeamUSA pic.twitter.com/9SSUB0MPuA— Christopher Wagner (@cwagner52177) February 15, 2026
„Това падане беше доста брутално. Да, вероятно това беше заради телефона ѝ“, предположи коментаторът за най-младата състезателка в дисциплината.
Често състезатели като нея слушат музика по време на състезание, за да се мотивират или да заглушат околния шум, практика, която се среща често на големи спортни събития.
В Инстаграм Перлмътър изрази огромната си благодарност за първото си олимпийско преживяване и подкрепата, която е получила.
„Олимпиадата беше мечта, благодаря на всички. Толкова съм щастлива, че успях да направя своите спускания в биг еър и да стигна до финалите с 6-о място в слоупстайл. Поздравления за всички момичета, които се състезаваха, страхотни сте и беше чест да карам тук, в Италия, с всички“, сподели младата състезателка.
Тя благодари специално на отборите на САЩ, както и на треньорите и семейството си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Съгласен
До коментар #1 от "Фактъ":Откачена работа...откачено поколение...
15:14 20.02.2026
3 Еееее,
15:21 20.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Млад
До коментар #1 от "Фактъ":А дъртаците не могат да оцелеят и 1 минута ако не измрънкат за нещо :)
15:28 20.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Чичкото с ПОТНИКА
До коментар #6 от "Джен Z":Шoшльoпи вчерашни, без телефони и GPS тоалетните си не можете да немерите!
Коментиран от #8
15:31 20.02.2026
8 Млад
До коментар #7 от "Чичкото с ПОТНИКА":А вие дъртите не можете да се оправите с най-простия смартфон и викате внуците си да ви показват как се ползва :) хаха
Коментиран от #10
15:52 20.02.2026
9 звездите ми го говорят-
16:02 20.02.2026
10 Мнение
До коментар #8 от "Млад":Само, че сополанко при голяма криза телефона може единствено да си го пъхнеш в ...!
Оцеляват трудолюбивите и хората с умения!
Ако и крушката чакаш телефона да ти я смени, значи чп за зеле не става от теб!
16:28 20.02.2026