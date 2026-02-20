Неочакван инцидент с мобилен телефон на олимпийски финал

Необичаен инцидент съпроводи финалите по сноуборд слоупстайл за жени на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

16-годишната американска надежда Джесика Перлмътър не само впечатли с епични скокове, но и шокира коментатори и публика, когато изненадващо мобилният ѝ телефон изскочи от джоба по време на изпълнението ѝ.

В сряда, 18 февруари, по време на своето спускане в Ливиньо Еър Парк, Италия, Перлмътър изпълняваше зрелищен скок, когато мобилното устройство полетя към снега.

„Не знам дали телефонът ѝ просто падна от джоба?“, запитаха озадачени коментаторите на живо, докато на забавен каданс ясно се виждаше как телефонът подскача и се плъзга по рампата.

Въпреки куриоза, Перлмътър продължи с изпълнението си, с висящи слушалки от джоба, но при следващия си опит за скок, за съжаление, тя падна при приземяването.

„Това падане беше доста брутално. Да, вероятно това беше заради телефона ѝ“, предположи коментаторът за най-младата състезателка в дисциплината.

Често състезатели като нея слушат музика по време на състезание, за да се мотивират или да заглушат околния шум, практика, която се среща често на големи спортни събития.

В Инстаграм Перлмътър изрази огромната си благодарност за първото си олимпийско преживяване и подкрепата, която е получила.

„Олимпиадата беше мечта, благодаря на всички. Толкова съм щастлива, че успях да направя своите спускания в биг еър и да стигна до финалите с 6-о място в слоупстайл. Поздравления за всички момичета, които се състезаваха, страхотни сте и беше чест да карам тук, в Италия, с всички“, сподели младата състезателка.

Тя благодари специално на отборите на САЩ, както и на треньорите и семейството си.