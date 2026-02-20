Програмата за 22 кръг на Първа лига

Първа лига - 22 кръг:
20 февруари - петък, 17:45 ч
Черно море Варна - Ботев Враца
21 февруари - събота, 12:30 ч
Добруджа Добрич - Монтана
21 февруари - събота, 15:00 ч
Локомотив Пловдив - Спартак Варна
21 февруари - събота, 17:30 ч
ЦСКА - Славия
22 февруари - неделя, 12:00 ч
Локомотив София - Септември София
22 февруари - неделя, 14:15 ч
Берое Стара Загора - Арда Кърджали
22 февруари - неделя, 16:45 ч
ЦСКА 1948 - Левски
23 февруари - понеделник, 18:00 ч
Ботев Пловдив - Лудогорец
