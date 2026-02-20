Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Програмата за 22 кръг на Първа лига

20 Февруари, 2026 15:16 741 0

Първият мач е днес

Програмата за 22 кръг на Първа лига - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първа лига - 22 кръг:

20 февруари - петък, 17:45 ч
Черно море Варна - Ботев Враца

21 февруари - събота, 12:30 ч
Добруджа Добрич - Монтана

21 февруари - събота, 15:00 ч
Локомотив Пловдив - Спартак Варна

21 февруари - събота, 17:30 ч
ЦСКА - Славия

22 февруари - неделя, 12:00 ч
Локомотив София - Септември София

22 февруари - неделя, 14:15 ч
Берое Стара Загора - Арда Кърджали

22 февруари - неделя, 16:45 ч
ЦСКА 1948 - Левски

23 февруари - понеделник, 18:00 ч
Ботев Пловдив - Лудогорец


