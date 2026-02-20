Зимните олимпийски игри родиха новото семейство Бекъм

Юта Лердам се превърна в една от най-популярните спортистки на Зимните олимпийски игри, като според специалисти може да превърне златните и сребърните си медали от Милано-Кортина д'Ампецо 2026 във впечатляващите 13 милиона долара.

Нидерландската състезателка, която е спонсорирана от фирми като SKIMS, Hema и Red Bull, вече спечели 1 милион долара за показването на спортния си сутиен след като спечели златен медал.

Финансовият експерт Роб Уилсън разкри пред Daily Mail, че според него потенциалът за печалба на Лердам със сигурност ще нарасне след края на Олимпиадата: "Като се има предвид комбинацията от успехите ѝ, съчетани с високата ѝ ангажираност в социалните мрежи, вероятно говорим за $10.9 до $13.6 милиона годишно, особено по време на най-важните олимпийски цикли", заяви Уилсън.

"Нейната финансова оценка, преди всичко, е независима от Джейк Пол. Става дума за нея и за това, на което тя е способна", каза още Уилсън за Юта Лердам, която има над 6,3 милиона последователи в "Инстаграм" и е сгодена за известния ютубър Джейк Пол.

Роб Уилсън не се поколеба да сравни феномена Юта Лердман с певицата Тейлър Суифт и звездата от NFL Травис Келси: "Мисля, че връзката с публиката, чрез силата на социалните мрежи, може наистина да ускори разпознаването на определени пазари, както видяхме с Тейлър Суифт и Травис Келси преди няколко години".

Той не се колебае да сравни двойката Юта Лердман и Джейк Пол с Виктория Бекъм и Дейвид Бекъм: "Видяхме Юта Лердман и Джейк Пол наскоро с Травис Келси и Тейлър Суифт. И трябва да се върнем години назад, при Пош и Бекс (Виктория и Дейвид Бекъм), за да видим кога за последно имаше толкова силна маркетонгова двойка", заяви Уилсън.

"Това, което брандовете наистина търсят, е потенциалът за масова аудитория: Лердам има автентичност, легитимност в изпълнението си и освен това е обичана от публиката, което е наистина мощно. Тя има и трите компонента, което е доста рядко при един спортист," обясни той.