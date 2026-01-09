Новини
Раздялата на ЦСКА с вратар е въпрос на време

Раздялата на ЦСКА с вратар е въпрос на време

9 Януари, 2026

Носталгичният пост на Бусато се възприема като ясен сигнал, че раздялата с ЦСКА е въпрос на време

Раздялата на ЦСКА с вратар е въпрос на време - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят на ЦСКА – Густаво Бусато, е провел среща с ръководството на клуба. Самият бразилец загатна за разговора чрез публикация в социалните мрежи, където сподели снимка от офисите на „червените“. На кадъра той позира с колаж, посветен на победата с 3:1 над Рома в Лига Европа през сезон 2020/2021, а към снимката добави лаконичния надпис „Спомени“.

Носталгичният пост на Бусато се възприема като ясен сигнал, че раздялата с ЦСКА е въпрос на време. Още преди първата открита тренировка на тима за новата година наставникът Христо Янев също остави подобен намек, заявявайки:

„Чакаме Бусато да дойде. Той е част на този етап от отбора и вие ще разберете оттук нататък как ще процедираме с него и всички останали“.

Контрактът на 35-годишния страж изтича през лятото и е ясно, че няма да бъде подновен. В същото време Янев настоява за привличането на Димитър Евтимов от Ботев Враца като вариант за конкуренция и алтернатива на Фьодор Лапоухов. Именно това е било в основата на скорошната среща в офисите на клуба, след която двете страни са постигнали договорка за раздяла още сега, по взаимно съгласие.

Очаква се съвсем скоро ЦСКА официално да обяви края на шест години и половина престой на Бусато в Борисовата градина, както и завръщането на Димитър Евтимов. Бразилският вратар записа общо 204 мача във всички турнири с „червената“ фланелка и е рекордьор по участия сред чуждестранните футболисти в историята на клуба.


