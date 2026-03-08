Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Джордж Ръсел след триумфа в Австралия: Чувствах се сякаш съм в окото на бурята

Джордж Ръсел след триумфа в Австралия: Чувствах се сякаш съм в окото на бурята

8 Март, 2026 12:38 490 0

Пилотът на Мерцедес спечели първото състезание за годината

Джордж Ръсел след триумфа в Австралия: Чувствах се сякаш съм в окото на бурята - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Джордж Ръсел се изкачи на най-високото стъпало на подиума след драматична надпревара за Гран при на Австралия във Формула 1. Британският пилот на Mercedes не скри радостта си от победата и разкри интересни детайли за напрегнатото начало на състезанието, в което се изправи срещу Шарл Льоклер и Люис Хамилтън.

„О, какъв старт! Чувствах се сякаш съм в окото на бурята – истинска битка още от първите метри“, сподели развълнуваният Ръсел пред медиите след финала.

„Бях наясно, че ни очаква тежко изпитание. Когато застанах на грида, установих, че батерията ми е напълно изтощена. Това доведе до неубедителен старт, а след това се впуснах в ожесточени дуели с Шарл. Радвам се, че успях да се преборя и да пресека финалната линия първи“, добави победителят.

Пилотът не пропусна да благодари на целия екип на Mercedes за неуморния труд и отдадеността, които най-сетне се отплатиха с победа: „Този успех е плод на дълги месеци усилия. Най-накрая разполагаме с болид, който може да се бори за челните позиции. Не можехме да си пожелаем по-добър старт на сезона!“

Ръсел подчерта, че състезанието е било изпълнено с неочаквани обрати и динамика: „Видяхме истински йо-йо ефект – всеки, който поведе, веднага беше подложен на натиск и трудно задържаше лидерството. Това направи надпреварата още по-вълнуваща както за нас, така и за феновете“.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
